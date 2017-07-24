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У каких специалистов в июне больше всего выросли зарплаты, а у каких заметно упали

25.07.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов, по официальной статистике, растет уже четвертый месяц подряд. В июне она увеличилась почти до 820 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких специалистов больше всего выросли средние заработки, а у каких — упали.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарплаты ИТ-специалистов выросли почти на 270 рублей

Больше всего зарплаты в июне прибавили по сравнению с маем у работников, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (+268,4 рубля). В среднем они получали больше 3,5 тысячи рублей. ИТ-специалисты уже привычно занимают первое место зарплатного рейтинга.

Ощутимо выросли в прошлом месяце заработки также работников, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (139,6 рубля).

К примеру, в строительстве средняя зарплата прибавила в июне 54,1 рубля.

У каких специалистов больше всего выросла июньская зарплата, в рублях

сфера деятельности

 зарплата в июне сколько составила прибавка

информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания

 3518,4

+268,4

вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования

 2027,2

+139,6

деятельность грузового воздушного транспорта

 1980,4

+119,2

деятельность головных организаций

 1247

+105,9

научные исследования и разработки

 1159,1

+98,8

страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного соцстрахования

 1014,9

+66,1

профессиональная, научная и техническая деятельность

 1129,8

+65,5

деятельность в области архитектуры

 1011,8

+58,4

деятельность в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, тех. испытаний и анализа

 1217,1 +55,6

строительство

 880,3 +54,1

Работники химической отрасли потеряли за месяц почти 155 рублей

Заметнее всего средняя зарплата в июне сократилась на производстве химических продуктов (-154,8 рубля), а также у работников пассажирского воздушного транспорта (-128,2 рубля).

У каких специалистов больше всего упала июньская зарплата, в рублях

сфера деятельности зарплата в июне на сколько упала зарплата

производство химических продуктов

 1378,5

-154,8

деятельность пассажирского воздушного транспорта

 2331

-128,2

деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений

 661

-106,9

деятельность воздушного транспорта

 2275,3 -89,1

производство кокса и продуктов нефтепереработки

 1199,1

-41

творчество, спорт, развлечения и отдых

 570,6

-38,8

полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации

 925,6

-30,5

деятельность грузового железнодорожного транспорта

 912,8

-20,7

финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения

 1478,7

-13,7

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

 880

-12,1

Как изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в июне выросла на 3,8% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

Больше всего этот показатель за год вырос у работников грузового воздушного транспорта (+31,5%), а также у специалистов по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+14,8%).

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FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких специалистов больше всего выросли июньские средние заработки, а у каких - упали.

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