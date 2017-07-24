У каких специалистов в июне больше всего выросли зарплаты, а у каких заметно упали

Средняя зарплата белорусов, по официальной статистике, растет уже четвертый месяц подряд. В июне она увеличилась почти до 820 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких специалистов больше всего выросли средние заработки, а у каких — упали.
Зарплаты ИТ-специалистов выросли почти на 270 рублей
Больше всего зарплаты в июне прибавили по сравнению с маем у работников, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (+268,4 рубля). В среднем они получали больше 3,5 тысячи рублей. ИТ-специалисты уже привычно занимают первое место зарплатного рейтинга.
Ощутимо выросли в прошлом месяце заработки также работников, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (139,6 рубля).
К примеру, в строительстве средняя зарплата прибавила в июне 54,1 рубля.
У каких специалистов больше всего выросла июньская зарплата, в рублях
сфера деятельности
зарплата в июне
сколько составила прибавка
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
3518,4
+268,4
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
2027,2
+139,6
деятельность грузового воздушного транспорта
1980,4
+119,2
деятельность головных организаций
1247
+105,9
научные исследования и разработки
1159,1
+98,8
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного соцстрахования
1014,9
+66,1
профессиональная, научная и техническая деятельность
1129,8
+65,5
деятельность в области архитектуры
1011,8
+58,4
деятельность в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, тех. испытаний и анализа
1217,1
+55,6
строительство
880,3
+54,1
Работники химической отрасли потеряли за месяц почти 155 рублей
Заметнее всего средняя зарплата в июне сократилась на производстве химических продуктов (-154,8 рубля), а также у работников пассажирского воздушного транспорта (-128,2 рубля).
У каких специалистов больше всего упала июньская зарплата, в рублях
сфера деятельности
зарплата в июне
на сколько упала зарплата
производство химических продуктов
1378,5
-154,8
деятельность пассажирского воздушного транспорта
2331
-128,2
деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений
661
-106,9
деятельность воздушного транспорта
2275,3
-89,1
производство кокса и продуктов нефтепереработки
1199,1
-41
творчество, спорт, развлечения и отдых
570,6
-38,8
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации
925,6
-30,5
деятельность грузового железнодорожного транспорта
912,8
-20,7
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
1478,7
-13,7
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
880
-12,1
Как изменилась реальная зарплата
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в июне выросла на 3,8% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.
Больше всего этот показатель за год вырос у работников грузового воздушного транспорта (+31,5%), а также у специалистов по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+14,8%).
Комментарии