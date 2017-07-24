У каких специалистов в июне больше всего выросли зарплаты, а у каких заметно упали

Средняя зарплата белорусов, по официальной статистике, растет уже четвертый месяц подряд. В июне она увеличилась почти до 820 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких специалистов больше всего выросли средние заработки, а у каких — упали.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Зарплаты ИТ-специалистов выросли почти на 270 рублей

Больше всего зарплаты в июне прибавили по сравнению с маем у работников, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания (+268,4 рубля). В среднем они получали больше 3,5 тысячи рублей. ИТ-специалисты уже привычно занимают первое место зарплатного рейтинга.

Ощутимо выросли в прошлом месяце заработки также работников, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (139,6 рубля).

К примеру, в строительстве средняя зарплата прибавила в июне 54,1 рубля.

У каких специалистов больше всего выросла июньская зарплата, в рублях сфера деятельности зарплата в июне сколько составила прибавка информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3518,4 +268,4 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 2027,2 +139,6 деятельность грузового воздушного транспорта 1980,4 +119,2 деятельность головных организаций 1247 +105,9 научные исследования и разработки 1159,1 +98,8 страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного соцстрахования 1014,9 +66,1 профессиональная, научная и техническая деятельность 1129,8 +65,5 деятельность в области архитектуры 1011,8 +58,4 деятельность в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, тех. испытаний и анализа 1217,1 +55,6 строительство 880,3 +54,1

Работники химической отрасли потеряли за месяц почти 155 рублей

Заметнее всего средняя зарплата в июне сократилась на производстве химических продуктов (-154,8 рубля), а также у работников пассажирского воздушного транспорта (-128,2 рубля).

У каких специалистов больше всего упала июньская зарплата, в рублях сфера деятельности зарплата в июне на сколько упала зарплата производство химических продуктов 1378,5 -154,8 деятельность пассажирского воздушного транспорта 2331 -128,2 деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений 661 -106,9 деятельность воздушного транспорта 2275,3 -89,1 производство кокса и продуктов нефтепереработки 1199,1 -41 творчество, спорт, развлечения и отдых 570,6 -38,8 полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации 925,6 -30,5 деятельность грузового железнодорожного транспорта 912,8 -20,7 финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1478,7 -13,7 деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 880 -12,1

Как изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в июне выросла на 3,8% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

Больше всего этот показатель за год вырос у работников грузового воздушного транспорта (+31,5%), а также у специалистов по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+14,8%).

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