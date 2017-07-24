«Одержима» небоскребами: как растет китайская «силиконовая долина»





За 40 лет китайский город Шеньчжэнь из небольшой рыбацкой деревни превратился в крупный финансовый и технологический центр

Китайский город Шеньчжэнь известен своей «одержимостью» небоскребами, а также той скоростью, с которой они возводятся. Менее чем за 40 лет город из небольшой рыбацкой деревни превратился в крупный финансовый и технологический центр.

По данным Совета по высоким зданиям и городской среде обитания, из 128 зданий выше 200 метров, появившихся в мире в прошлом году, 70% приходятся на Китай, сообщает РИА Новости . В одном только Шеньчжэне построили 11 новых небоскребов – больше, чем на всей территории США и почти в два раза больше, чем в любом другом китайском городе. Всего здесь 49 зданий выше 200 метров, еще 48 строятся. Шесть построек в Шэньчжэне достигают высоты более 300 метров, в том числе финансовый центр Пинань, который является четвертым по высоте зданием в мире (599 метров).

Строительный бум начался в этом городе в 80-е годы, кода китайский реформатор Дэн Сяопин решил превратить небольшую полоску земли на границе с Гонконгом в специальную экономическую зону.

Снятие ограничений для бизнеса привело к притоку в эту зону инвесторов из Гонконга и других регионов.

Профессор Хуан Ли, написавшая книгу о том, как строился Шеньчжэнь, рассказала CNN, что возвышение над горизонтом заложено в ДНК этого города.

Он добавил, что первые небоскребы возводились тут так быстро, что это привело к появлению крылатого выражения «со скоростью Шэньчжэня».

Как отмечает CNN, сегодня Шеньчжэнь, который часто называют «силиконовой долиной Китая», стал крупным центром сферы услуг, особенно в таких областях, как технологии и дизайн. В частности, здесь расположена Tencent , одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Китая.

Выгодное географическое положение, а также развитие транспортной инфраструктуры (в Гонконг можно попасть на метро и на скоростном поезде) сделали «эту полоску земли» еще более желанной и ускорили ее развитие.