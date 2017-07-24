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Организаторы и заказчики не смогут координировать деятельность участников госзакупок

25.07.2017 14:55 — Разное | Ежедневник  
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Организаторы и заказчики не смогут координировать деятельность участников госзакупок

БЕЛТА

Запрет предусмотрен проектом обновленного закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»

«В проекте обновленного антимонопольного закона мы предлагаем запретить координацию организаторами закупок или заказчиками деятельности участников, а также заключение соглашения между организаторами закупок и (или) заказчиками с участниками этих закупок, которые привели или могут привести к ограничению конкуренции. Также под запретом будет создание участнику или нескольким участникам закупок преимущественных условий участия», - отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Законодательство сейчас позволяет заказчику устанавливать определенные критерии к товару или услуге, по которым проводятся госзакупки.

«Что скрывать, бывают ситуации, когда он заведомо устанавливает критерии, которые может выполнить только один конкретный хозяйствующий субъект, и таким образом искусственно ограничивает количество участников, нарушая принципы конкуренции. Например, это может быть требование по членству в международных или республиканских объединениях, отраслевых союзах или ассоциациях или опыт работы на соответствующей территории», - сказал замминистра.

Кроме того, выявляются факты проведения закупок товаров (работ, услуг) в виде процедуры запроса ценовых предложений без предварительного изучения конъюнктуры рынка, что впоследствии может приводить к приобретению товара (работы, услуги) по цене, значительно превышающей среднесложившиеся рыночные цены. В целях исключения таких ситуаций и будут приняты поправки в антимонопольное законодательство. Иван Вежновец подчеркнул, что определяемые проектом закона антимонопольные требования будут распространяться на закупки за счет собственных средств хозяйствующими субъектами всех форм собственности.

 
 
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Запрет предусмотрен проектом обновленного закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»

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