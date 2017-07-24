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Фильм о Владимире Высоцком сняли в Эстонии к 45-летию первого интервью

25.07.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Двухсерийный фильм создал музыкант, актер и организатор мероприятий Тимур Иликаев при поддержке эстонского телеканала ETV+, передает Sputnik Эстония.

Фильм о Владимире Высоцком сняли в Эстонии к 45-летию первого интервью
© Sputnik Павел Лисицын
Владимир Высоцкий, или Сакральные лоты Парижа

"Идея создания документального кино родилась благодаря концертам, посвященным творчеству Высоцкого: несколько лет подряд я организовывал такие мероприятия различного масштаба", — рассказал в интервью агентству Иликаев, отметив, что благодаря этим мероприятиям он понял, что интерес к Высоцкому не угас до сих пор.

Один из концертов-трибьютов Высоцкому, прошедший в этом году, стал основой документального фильма "Высоцкий 1972".

Высоцкий скончался 37 лет назад, 25 июля 1980 года. Он стал популярным в странах СССР и за рубежом во многом благодаря песням собственного сочинения, которые он исполнял под гитару. Высоцкий также снялся во многих известных кинолентах, включая "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль" и других.

 
 
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Поэт, исполнитель и артист Владимир Высоцкий первое телеинтервью дал 45 лет назад на эстонском телевидении. Этому посвящен документальный фильм "Высоцкий 1972".

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