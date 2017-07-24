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В ДТП на трассе Киев-Одесса пострадало девять белорусов, в том числе дети

25.07.2017 15:27 — Разное | Tut.by  
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Граждане Беларуси пострадали в ДТП под Киевом. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.


Фото: facebook

Авария произошла около 7.30 на 61-м км автотрассы Киев-Одесса. Столкнулись три автомобиля, пострадали 9 человек, среди них двое детей. «Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями.

Автомобиль Saab, с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города Киева. За ним следовал автомобиль Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу выехал автомобиль Nissan», — говорится в сообщении.


Фото: facebook

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 9 человек. Потерпевшие доставлены в медучреждения. На месте аварии работают следственно-оперативная группа, специалисты-эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

 
 
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Граждане Беларуси пострадали в ДТП под Киевом. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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