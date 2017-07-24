Средняя зарплата растет четвертый месяц подряд. Удастся ли выйти на 1000 рублей? Мнение экспертов

Средний июньский заработок белорусов составил почти 820 рублей в месяц. Получается, что до «заветных» 1000 рублей, выйти на которые правительство планирует к концу года, осталось 180 рублей. Эксперты о том, удастся ли за оставшееся время приблизиться к этой сумме?



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— Поднять зарплату до 1000 рублей можно только административным ресурсом. Потому что обеспечить рост производительности труда порядка 20% за год — это из области фантастики даже для отдельных предприятий, — отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Поэтому получится ли достигнуть средней зарплаты в 1000 рублей, зависит от применения или неприменения административного ресурса. Он уже сейчас в определенной степени используется. К примеру, с весны в Сети фигурировали письма, которые получают предприятия, органы местной власти о том, чтобы повысить уровень зарплаты до 1000 рублей.

По словам аналитика, в последние месяцы в Беларуси наблюдается рост зарплат не только в реальном выражении, но и в валютном эквиваленте.

— Есть опасения, что рост зарплаты превышает рост производительности труда. Последствия этого для финансовой стабильности будут негативными — ускорение инфляции и увеличение девальвационных рисков, — поясняет эксперт. — Есть простой способ увеличения производительности труда — за счет сокращения занятости. Но вряд ли этот способ будут массово использовать. По поводу занятости у нас другие установки — надо обеспечить полную занятость.

Аналитик обращение внимание на то, что 1000 рублей — это номинальная зарплата. «Это сумма до уплаты налогов, на руки выйдет меньше. К тому же нужно учитывать, что зарплата отличаются по регионам. В Минске она уже больше 1000 рублей, а в регионах значительно меньше. И если объявят, что цель достигнута, мы вышли на средний заработок в 1000 рублей, то далеко не каждый белорус получит эту сумму», — резюмирует Вадим Иосуб.

Финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова считает, что вряд ли «средняя зарплата по итогам 2017 года прочно закрепится на уровне 1000 рублей, но по итогам декабря такой показатель мы, возможно, увидим».

— Дело в том, что в последний месяц календарного года многие работники получают годовые премии, бонусы и так далее. Из-за этого уровень средней зарплаты в декабре месяце традиционно вырастает. Например, в декабре 2016 года показатель вырос сразу на 84 рубля, в декабре 2015 — на 64 рубля, — говорит Жанна Кулакова. — В этом году за январь-июнь средняя зарплата выросла примерно на 100 рублей. Если предположить, что такие темпы роста сохранятся, то к концу года уровень средней зарплаты вырастет до 920 рублей. Прибавим сюда традиционный декабрьский скачок — и как раз получим показатель около 1000 рублей. Другое дело, что уже в январе, как правило, происходит «откат» к ноябрьским уровням.

Эксперт отмечает, что несмотря на заметный рост номинального показателя реальная зарплата в этом году растет более скромными темпами.

— По итогам первого полугодия средняя зарплата в реальном выражении увеличилась лишь на 2%. При этом производительность труда выросла на 2,7%, так что на текущий момент динамика средней зарплаты выглядит обоснованной. Говорить об искусственном накачивании экономики «пустыми» деньгами не приходится, рисков для цен и курсов валют пока не создается, — говорит эксперт.

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик ранее прогнозировал , что средняя зарплата в четвертом квартале 2018 года просчитывается на уровне 481 и 475 долларов соответственно. То есть в декабре зарплата должна примерно приблизиться к эквиваленту 500 долларов, которые президент требует обеспечить еще в нынешнем году.