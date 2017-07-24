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Mazda анонсировала новый "паркетник" CX-8 с тремя рядами сидений

25.07.2017 16:21 — Разное | Tut.by  
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Уже в этом году на японском рынке дебютирует новый кроссовер Mazda CX-8, который получит три ряда сидений, рассчитанных на посадку шести или семерых человек.


Пока фирма опубликовала два официальных снимка будущей новинки, внешность которой сработана в соответствии с дизайнерским почерком Kodo. В профиль CX-8 кажется повзрослевшим CX-5, который, напомним, недавно сменил поколения. Ряд элементов «восьмерка» позаимствует у купейного CX-4, продающегося только в Китае.


Известно, что длина CX-8 составит 4,9 м (при колесной базе в 2,93 м), ширина — 1,84 м, высота — 1,73 м. То есть новинка оказывается на 17 см короче CX-9 для американского рынка, но на 37 см длиннее новой CX-5. Третий ряд сидений у CX-8 может быть отформован под двоих или троих седоков.

Единственный заявленный для CX-8 силовой агрегат — 2,2-литровый турбодизель (175 лошадиных сил), сблокированный с 6-ступенчатым «автоматом». О том, попадет ли CX-8 за пределы Японии, пока ничего не сообщается.

 
 
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Кроссовер Mazda CX-8 по размерам оказывается как раз между крупной CX-9 и компактной CX-5. Пока для автомобиля предложен только один двигатель и 6-диапазонный "автомат".

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