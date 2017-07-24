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Дешевле покрыть пол деньгами. Владелец барбершопа сделал себе пол из монет, сэкономил и прославился

25.07.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
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24-летний Рич Холтхем, владелец четырех барбершопов по всей Великобритании, собирался открыть новую точку в английском городе Дадли. Он выбрал здание, начал его ремонтировать, но столкнулся с жадностью строителей — они просили целую тысячу фунтов стерлингов (2,5 тысячи белорусских рублей) за постилку пола, сообщает medialeaks.ru со ссылкой на Daily Mail.

Барбер решил, что такие деньги — слишком много для покрытия комнатушки три на пять метров, и рассчитал, что сделать пол самому будет дешевле на 300 фунтов (приблизительно 760 белорусских рублей). Если стелить покрытие из монеток в один пенни.

— Мы носили нашу собственную выручку в банк, и обратно нам приходилось таскать по сотне пенни в день, — рассказывал Рич Холтхем.

Процесс занял немало времени: целую неделю сотрудники укладывали 70 тысяч монеток на пол, затем залили раствором и ждали, пока все застынет.

Но старания стоили того: необычное дизайнерское решение привлекло к ещё не открывшемуся барбершопу много любопытных.

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Владелец барбершопа из Великобритании выложил из монеток пол в своём новом заведении. Получилось дешевле, чем запросили строители, а от любопытных клиентов теперь...

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