Дешевле покрыть пол деньгами. Владелец барбершопа сделал себе пол из монет, сэкономил и прославился

24-летний Рич Холтхем, владелец четырех барбершопов по всей Великобритании, собирался открыть новую точку в английском городе Дадли. Он выбрал здание, начал его ремонтировать, но столкнулся с жадностью строителей — они просили целую тысячу фунтов стерлингов (2,5 тысячи белорусских рублей) за постилку пола, сообщает medialeaks.ru со ссылкой на Daily Mail .

Публикация от BS4Barbershop — Gornal (@bs4barbershop) Июл 6 2017 в 11:51 PDT

Барбер решил, что такие деньги — слишком много для покрытия комнатушки три на пять метров, и рассчитал, что сделать пол самому будет дешевле на 300 фунтов (приблизительно 760 белорусских рублей). Если стелить покрытие из монеток в один пенни.

— Мы носили нашу собственную выручку в банк, и обратно нам приходилось таскать по сотне пенни в день, — рассказывал Рич Холтхем.

Публикация от BS4Barbershop — Gornal (@bs4barbershop) Июн 26 2017 в 11:30 PDT

Процесс занял немало времени: целую неделю сотрудники укладывали 70 тысяч монеток на пол, затем залили раствором и ждали, пока все застынет.

Но старания стоили того: необычное дизайнерское решение привлекло к ещё не открывшемуся барбершопу много любопытных.