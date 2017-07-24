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Xiaomi представила усилитель сигнала Wi-Fi за 12 долларов

25.07.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi представила устройство под названием Mi WiFi Amplifier Pro, которое поможет расширить зону покрытия домашней сети Wi-Fi. Стоимость гаджета — всего 12 долларов.


Производитель уже успел выпустить два поколения репитеров (приборов, позволяющих расширить зону действия сигнала Wi-Fi) в форме USB-флешки. Новая модель выполнена в виде небольшого черного бокса, который подключается к электросети и основному роутеру.

Mi WiFi Amplifier Pro может работать на скоростях до 300 Мбит/сек, а также поддерживает технологию MIMO 2×2. С ее помощью двойная внешняя антенна репитера обеспечивает более уверенный прием/передачу сигнала. В Китае продажи устройства стартуют 27 июля. Цена — около 12 долларов.

Посмотрите, какие еще роутеры сегодня можно купить в Беларуси.

 
 
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