ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия впервые с 1989 года примет чемпионат мира по боксу

25.07.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Решение было принято на заседании исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Кремлев заявил, что первенство пройдет во дворце спорта «Айсберг».

— Новое руководство Федерации бокса России ведет серьезную и целенаправленную работу по популяризации вида спорта. Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру, — заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву.

За право проведения чемпионата мира также боролись Индия, Украина, Таиланд и Турция.

В предыдущий раз первенство мира проходило на территории России в 1989 году. Женский чемпионат мира страна принимала в 2005-м.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дом Ленина в Красноярске выставили на аукцион, начальная цена - 67 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика