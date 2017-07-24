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Россия впервые с 1989 года примет чемпионат мира по боксу
Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году. Об этом сообщает
Решение было принято на заседании исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Кремлев заявил, что первенство пройдет во дворце спорта «Айсберг».
— Новое руководство Федерации бокса России ведет серьезную и целенаправленную работу по популяризации вида спорта. Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру, — заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву.
За право проведения чемпионата мира также боролись Индия, Украина, Таиланд и Турция.
В предыдущий раз первенство мира проходило на территории России в 1989 году. Женский чемпионат мира страна принимала в 2005-м.
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Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году.
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