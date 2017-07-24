|
Дом Ленина в Красноярске выставили на аукцион, начальная цена - 67 тысяч долларов
Агентство госимущества Красноярского края в четвертый раз выставило на торги деревянный дом в центре Красноярска, где останавливался «вождь мирового пролетариата» Владимир Ильич Ленин.
Памятник культуры федерального значения по улице Марковского — «Дом, в котором в марте — апреле 1897 г. Ленину В. И. неоднократно предоставляли помещение для теоретических занятий» — имеет площадь 76,9 кв. м и продается с земельным участком в 891 кв. м. Сейчас здание не используется, сообщают российские сайты.
Три аукциона не состоялись — не было желающих вкладываться в этот объект культурного наследия. Начальную цену лота установили в 4 миллиона российских рублей. Условия аукционов — реставрировать и сохранить. Реставрация обойдется примерно в ту же сумму, что и сам лот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, придется его реставрировать.
|
Архив (Разное)
Комментарии