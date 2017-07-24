Почему цели мешают, а привычки помогают?

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У всех у нас есть цели: большие или маленькие. Цели — это то, чего мы хотим достичь в течение определенного периода времени.

Кто-то хочет заработать свой первый миллион до 30, кто-то хочет сбросить 10 килограммов к отпуску. Кто-то хочет выучить испанский или научиться писать продающие тексты.

Когда мы начинаем стремиться к чему-то большому и абстрактному (успех, здоровье, благосостояние, счастье), постановка целей является первым шагом, который делает все эти абстрактные понятия более конкретными и, на первый взгляд, более достижимыми.

Привычки — это закулисные силы, которые управляют нашей жизнью, осознаем мы это или нет. Полезные привычки помогают нам в достижении наших целей. Вредные — сбивают с пути.

«Привычки сильны, но деликатны. Они могут возникнуть как независимо от нашего сознания, так и быть намеренно сформированными нами. Они часто действуют без разрешения, но могут быть скорректированы. Привычки влияют на нашу жизнь гораздо сильнее, чем мы думаем, — они часто сильны настолько, что могут перевесить все что угодно, включая здравый смысл», — считает автор книги «Сила привычек» Чарлз Дахигг.

О том, как бороться с привычками, написаны сотни статей и книг. Но сегодня мы поговорим не об этом, а о том, как использовать механизм привычек, встроенный в наш мозг самой природой, чтобы с его помощью добиваться успеха в больших начинаниях, экономя при этом драгоценную энергию.

Цели и привычки: в чем разница

Цели и привычки неразрывно связаны друг с другом, хотя это совершенно разные вещи. Различие между ними лежит не в области семантики; и оно вовсе не абстрактно. Привычки и цели подразумевают совершенно разные формы действия.

Например:

— Вы решили выучить иностранный язык. Вы хотите добиться значительного прогресса в течение полугода (цель); или вы можете принять решение заниматься языком по 30 минут каждый день (привычка).

— Вы решили читать больше книг. Вы хотите прочитать до конца года 50 книг (цель), или вы будете читать каждый день (привычка).

— Вы решили проводить больше времени со своей семьей. Вы хотите посвящать домашним 15 часов в неделю, не отвлекаясь на работу, хобби и информационный мусор (цель); или вы твердо решили ужинать в кругу семьи каждый божий день (привычка).

В чем проблема с целями

Когда мы хотим что-то изменить, поставить перед собой осязаемую цель кажется логичным и единственно возможным первым шагом. Об этом говорят почти все гуру в вопросах самосовершенствования. Но большинство из них как-то упускают из виду тот факт, что человеческая природа сложнее, чем их представления о ней.

Вдохновившись какой-либо высокой, модной и полезной идеей, мы ставим перед собой цели по ее достижению и тут же рискуем обломаться. Потому что такой подход имеет свои подводные камни, и, боюсь, каждый взрослый человек набил об них не одну шишку.

— Цели конечны. Именно поэтому большинство людей, достигнув конкретного результата, очень быстро откатываются к изначальному состоянию.

Одни месяцами готовятся к марафону, потом бегут его и бросают любые занятия спортом навсегда.

Другие зарабатывают или накапливают какое-то определенное количество денег, но вскоре теряют все и снова залезают в долги.

Третьи достигают желаемого веса с помощью диеты, а потому впадают во все тяжкие, налегая на тортики.

Достигнув желаемого, мы часто не знаем, что с этим делать, какой шаг должен быть следующим, радость быстро сменяется разочарованием, усталостью и чувством опустошенности, потому что нам больше не к чему стремиться.

— Достижение целей слишком часто зависит от факторов, которые мы не можем контролировать. И да, это очень обламывает, но, к сожалению, объективная реальность переигрывает нас гарантированно и подло. Есть вещи, которых мы не сможем добиться вне зависимости от количества и качества попыток, и это неоспоримый факт.

Травма может уничтожить любую спортивную цель. Непредвиденный расход поставит крест на финансовой цели. Семейная трагедия пустит под откос планы жить вместе долго и счастливо.

— Цели зависят от силы воли и самодисциплины. Мы, конечно, можем воспитывать в себе силу воли и тренировать дисциплину — все это замечательно до момента, пока не переходит в саморазрушение, но в норме и то, и другое конечно.

Есть распространенное мнение — его, например, транслирует Чарлз Дахигг, — согласно которому:

«Сила воли — это не просто навык. Это мускул, такой же, как мускул на руках или ногах, и, как любой другой слишком нагружаемый мускул, сила воли устает, и ее не хватает на то, чтобы держать под контролем все подряд».

Для того чтобы не сбиться с пути достижения какой-либо цели, мы вынуждены постоянно держать ее в уме, а это очень энергозатратно. И пока наше внимание сконцентрировано на том, чтобы удерживать фокус на чем-то конкретном, легко упустить все остальное. А когда мы пытаемся переключить внимание на то, что упускаем, мы теряем из виду то, что держали в уме перед этим.

— Иногда цели делают из нас самодовольных дураков. Недавнее исследование показало, что человеческий мозг имеет занятную особенность путать факт постановки цели с ее достижением. Особенно часто это происходит, когда мы делимся своей будущей целью с другими.

Кстати, вполне возможно, что с такой особенностью человеческого сознания связан ряд суеверий и поговорок, в частности: Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах» и т. п.

Кроме того, нереалистичные цели часто становятся навязчивыми идеями и провоцируют неадекватное поведение. Люди, которые ставят перед собой цель похудеть за месяц на 10 кг или пробежать марафон без длительной подготовки, часто способны это сделать, но ценой своего здоровья, а бывает, что и жизни.

Проблема в том, что когда мы ставим цели, то исходим из того, что мы можем управлять процессами, которые по сути своей являются непредсказуемо неуправляемыми.

Другое дело привычки. Именно привычки, а не цели делают труднодостижимые вещи намного проще.

Выгода от привычек

Как только привычка сформирована, она начинает работать автоматически, и нам не нужно прилагать для этого дополнительных волевых усилий. Собственно, в этом и заключается ее польза — алгоритмизация действий изрядно снижает энергопотребление.

Поэтому решение сложных задач, таких как, например, экономия денег или поддержание хорошей физической формы, благодаря устоявшимся привычкам становится гораздо проще и не так нервирует.

Например, цель экономить больше денег требует от нас дополнительной самодисциплины каждый раз, когда мы совершаем покупку. Между тем привычка откладывать на специальный счет по 5000 с каждой зарплаты и аванса требует гораздо меньше волевых усилий.

Создание набора полезных привычек пошагово приближает нас к реализации целей. Это называется системным подходом.

Как это работает. Это Вася. Он поставил перед собой цель написать книгу (это случается не так уж и редко). Вася — умный парень, и системный подход для него не пустой звук.

Поэтому он сел, подумал, посчитал и пришел к выводу, что для достижения заветной цели будет писать по 200 слов в день. Такое количество текста требует минимальных усилий, даже если ты очень занят, устал, приболел и у тебя нет совсем никакого вдохновения.

При таком темпе на написание книги у Васи уйдет 250 дней (речь идет о небольшой книге). Окей! — сказал Вася и принялся за работу.

Через некоторое время несложное упражнение «200 слов в день» превратилось в привычку, и Вася заметил, что каждый следующий шаг на пути к заветной цели получается у него все легче и легче. А под настроение начинающий автор смог выдавать на-гора уже по 1000 слов в день, а то и больше. И если Вася не охладеет к самой идее литературного творчества, то закончит книгу намного раньше, чем планировал.

Потому что системный подход позволяет не просто выполнить, но и перевыполнить изначально поставленные задачи.

А это Петя, писательские лавры не дают покоя и ему. В отличие от Васи Петя не разменивается на какие-то там системные подходы и убежден, что для творческого человека важны только вдохновение и сила воли. Поэтому Петя просто ставит цель написать книгу за полгода и обещает себе добиться ее во что бы то ни стало.

Петя ненавидит рутину и зависит от вдохновения, а вдохновение зависит от изменчивого настроения Пети. Он в постоянном стрессе, у него нет четкого плана, он не может, не хочет и не будет писать регулярно. В итоге облегчающая жизнь привычка у него не сформируется.

В общем, книгу Петя, скорее всего, не напишет, а «эффект незавершенности» добавит пару невротических расстройств в Петину и без того эмоционально насыщенную жизнь.

Привычные действия проще довести до завершения. Как только привычка сформирована, она меняет наше поведение. Примерно через 30 дней регулярного повторения, выполнять действия, к которым мы привыкли, становится проще, чем не выполнять их.

Не будет преувеличением сказать, что вся наша жизнь как последовательность действий формируется как раз вокруг привычек, большую часть которых мы даже не осознаем. Согласно исследованиям, действия, запущенные механизмом привычек, занимают 40 процентов нашего времени. Фактически наши привычки определяют то, кем мы являемся на самом деле.

Вода камень точит

Поскольку привычки часто управляют нашим поведением, оставаясь на периферии сознания, как бы из-за кулис, мы не придаем им достаточного значения. Между тем некоторые привычки способны радикальным образом изменить нашу жизнь.

Например, начав регулярно заниматься спортом, вы, скорее всего, измените режим и качество своего питания. Так одна полезная привычка — заниматься спортом — запускает механизм формирования других, не менее важных и полезных, привычек — питаться правильно, бросить курить и сократить количество употребляемого алкоголя. Причем изначальная цель может быть разной, и это необязательно контроль веса или отказ от курения.

Привычки могут быть (или казаться) крайне незначительными. Чем мельче действие, к которому нужно привыкнуть, тем проще это сделать, а привыкнув — сделать следующий шаг, как в нашем примере с умным автором Васей.

Если вы хотите больше читать, начните с 25 страниц в день; если хотите научится рациональному подходу к деньгам, начните откладывать незначительную сумму. Как только это станет нормой, увеличьте количество страниц и размер откладываемой суммы.

Почему системный подход работает

Смещая фокус от постановки «высоких» и не всегда четких целей к формированию полезных привычек, мы не тратим силы на борьбу со своей природой, а используем уже встроенный в наш мозг набор эффективных инструментов.

Ограничивая себя постановкой целей, мы остаемся зависимы от внешних факторов, испытываем силу воли и тратим слишком много энергии, в то время как удачно сформированные полезные привычки работают автоматически.

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