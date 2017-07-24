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Недобросовестная конкуренция составляет 70% всех нарушений антимонопольного законодательства

25.07.2017 15:51 — Разное | Ежедневник  
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Недобросовестная конкуренция составляет 70% всех нарушений антимонопольного законодательства

За нарушения в сфере антимонопольного регулирования взыскано штрафных санкций на общую сумму 59,6 тысяч рублей

Недобросовестная конкуренция является основным видом нарушений антимонопольного закона в Беларуси, сообщил сегодня заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец во время онлайн-конференции, проводимой БЕЛТА.

«Основной вид нарушений - это недобросовестная конкуренция. Удельный вес такого рода нарушений доходит до 70% от всех видов выявленных нарушений. В меньшей степени выявляются злоупотребление доминирующим положением, координация экономической деятельности, антиконкурентные действия государственных органов», - отметил Иван Вежновец.

По его словам, всего в первом полугодии текущего года установлено 12 нарушений антимонопольного законодательства, выдано 10 предписаний юридическим лицам, составлено 26 протоколов в отношении хозяйствующих субъектов и их должностных лиц об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования. Взыскано штрафных санкций на общую сумму около 59,6 тыс. белорусских рублей

«Нарушения выявляются преимущественно при рассмотрении заявлений хозяйствующих субъектов. В настоящее время только в центральном аппарате на рассмотрении находится 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства», - констатировал замминистра.

 
 
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За нарушения в сфере антимонопольного регулирования взыскано штрафных санкций на общую сумму 59,6 тысяч рублей

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