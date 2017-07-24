|
О чем композитор Эдуард Ханок написал письмо Александру Лукашенко
25.07.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Какими фактами располагает композитор, что собирается предпринять и на чью поддержку рассчитывает, на эти вопросы народный артист Беларуси Эдуард Ханок отвечает в студии радио Sputnik Беларусь. Беседу с композитором смотрите на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок в очередной раз поднял острую дискуссионную тему, и на этот раз она касается бюджетных средств, предназначенных...
|
Архив (Разное)
Комментарии