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О чем композитор Эдуард Ханок написал письмо Александру Лукашенко

25.07.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Какими фактами располагает композитор, что собирается предпринять и на чью поддержку рассчитывает, на эти вопросы народный артист Беларуси Эдуард Ханок отвечает в студии радио Sputnik Беларусь. Беседу с композитором смотрите на видео.

 
 
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Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок в очередной раз поднял острую дискуссионную тему, и на этот раз она касается бюджетных средств, предназначенных...

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