МИНСК, 25 июл – Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в международном пункте пропуска на белорусско-литовской границе "Каменный Лог", сообщили Sputnik во вторник в Ошмянской таможне.

Ограничения связаны с дорожными работами, которые будет проводиться со среды в пункте пропуска.

"В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в РПТО "Каменный Лог" с 26 июля по 2 августа движение автотранспорта на белорусско-литовской границе будет ограничено", – сказали в таможне.

Водителей, которые собираются в ближайшую неделю посетить Литву на машине, просят учитывать данную информацию при выборе маршрутов движения через границу.