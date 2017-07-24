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Движение машин ограничивают с 26 июля в "Каменном Логе"

25.07.2017 16:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в международном пункте пропуска на белорусско-литовской границе "Каменный Лог", сообщили Sputnik во вторник в Ошмянской таможне.

Ограничения связаны с дорожными работами, которые будет проводиться со среды в пункте пропуска.

"В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в РПТО "Каменный Лог" с 26 июля по 2 августа движение автотранспорта на белорусско-литовской границе будет ограничено", – сказали в таможне.

Водителей, которые собираются в ближайшую неделю посетить Литву на машине, просят учитывать данную информацию при выборе маршрутов движения через границу.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при посещении Литвы на автомобиле.

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