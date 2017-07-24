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В МНС рассказали, сколько налога заплатили ипэшники и как изменилось их число

25.07.2017 16:59 — Разное | Tut.by  
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На 1 июля в Беларуси было 234 тысячи индивидуальных предпринимателей, сообщает МНС. За год их число уменьшилось на 3,8 тысячи человек. Каждый ипэшник заплатил в среднем 900 рублей налога в первом полугодии. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эта сумма составила 880 рублей.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Индивидуальные предприниматели перечислили в бюджет в первом полугодии 221 миллион рублей налогов, или 2,1% доходов бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года удельный вес в доходах бюджета не изменился.

Из всего количества индивидуальных предпринимателей почти 134 тысячи применяют упрощенную систему налогообложения. В бюджет от них поступило 98,7 миллиона рублей, или 44,7% общей суммы уплаченных индивидуальными предпринимателями платежей. В расчете на одного индивидуального предпринимателя — 700 рублей, темп роста — 90%.

Плательщиками единого налога являлось 83 тысячи человек, или 35,4%. В расчете на одного индивидуального предпринимателя — 700 рублей.

Подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности уплатили 17,3 тысяч человек (7,4%) в размере 61 миллиона рублей. В расчете на одного индивидуального предпринимателя — 3,5 тысячи рублей, рост — в 1,4 раза.

Наибольшее число индивидуальных предпринимателей — более 132 тысяч — занималось предоставлением различного рода услуг. Год назад их было 133,4 тысячи.

В сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов было занято 87,7 тысячи индивидуальных предпринимателей (год назад их было почти 91 тысяча). В сферах производства и сельского хозяйства осуществляли деятельность более 6% всех индивидуальных предпринимателей — 12,1 и 2,2 тысячи соответственно (год назад — 11,9 и 1,9 тысячи).

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На 1 июля в Беларуси было 234 тысячи индивидуальных предпринимателей. За год их число уменьшилось на 3,8 тысячи человек. Каждый ИП заплатил в среднем 900 рублей налога в...

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