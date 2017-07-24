Американский военный эксперт Себастьян Роблин сравнил возможности российского истребителя поколения 4++ Су-35 и американских стелс-истребителей пятого поколения — F-22 и F-35.



Су-35. Фото: army.lv

Эксперт считает, что Су-35 — лучший из всех российских истребителей, которые эксплуатируются в войсках, и будет оставаться таковым до прихода ПАК ФА.

Су-35 благодаря непревзойденной маневренности и продвинутым электронным и оружейным системам превосходит такие западные машины, как F-15, Eurofighter и Rafale, но его эффективность против истребителей пятого поколения остается под вопросом, пишет издание.



Eurofighter. Фото: wikimedia.org

Су-35 имеет от 12 до 14 точек оружейной подвески, что дает ему отличную боевую нагрузку по сравнению с восьмью точками на F-15C и F-22 или же четырьмя ракетами во внутреннем отсеке у F-35.



F-35. Фото: topwar.

Благодаря двигателям с отклоняемым вектором тяги Су-35 обладает очень большим углом атаки — иными словами, самолет может двигаться в одном направлении, в то время как его нос может быть направлен в другую сторону.

Впрочем, похожими двигателями располагает и американский F-22. Великолепная маневренность дает существенные преимущества Су-35 на сверхмалых дистанциях. Но принятие ВВС США и НАТО на вооружение новейших ракет (R-77s, Meteors, AIM-120) приведет к резкому увеличению расстояния боя, к тому же Су-35 не сумеет обнаружить F-35 на большой дистанции, пишет эксперт.



F-22. Фото: i. kinja-img.com

Это позволит американскому истребителю первому произвести пуск ракет, и в этом случае Су-35 придется полагаться на высокую скорость (2,25 Маха) и средства радиоэлектронной борьбы.

В заключение Себастьян Роблин отмечает, что Су-35 наверняка будет грозным противником даже для самолетов, построенных по технологиям стелс. Но вместе с тем, Су-35 в российских ВВС немного — всего 48, а их радиолокационная заметность довольно высокая.

«Возможно, что Су-35 — лучший в истории авиации истребитель для маневренного боя на короткой дистанции. Однако будет ли этих преимуществ достаточно для захвата господства в воздухе в эру малозаметных истребителей — это открытый вопрос», — резюмирует Роблин.