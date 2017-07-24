Лишь 28% россиян знают о существовании криптовалюты





При этом лишь 1% граждан РФ пользуется биткоинами, а 47% россиян считают криптовалюту веянием моды

О существовании криптовалюты знают 28% россиян. Об этом свидетельствуют данные всероссийского соцопроса, который провел аналитический центр НАФИ, сообщает РБК .

По данным социологов, 72% респондентов впервые узнали о существовании криптовалюты во время опроса. Так или иначе, о ней знают 28% россиян, 16% из которых слышали о ней, а 12% заявили, что хорошо знают, что такое криптовалюта. Пользуется биткоинами 1% россиян, отметили социологи.

Из тех, кто осведомлен о криптовалюте, 38% заявили, что вкладывать в виртуальные деньги выгодно. Как отметили в НАФИ, такого мнения придерживаются респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. По данным социологов, 39% россиян сказали, что вложения в криптовалюту надежны, но 29% респондентов полагают, что нет.

Около половины россиян, а именно 47%, думают, что криптовалюта — это веяние моды и временное явление. Более трети опрошенных (31%), назвали виртуальные финансы деньгами будущего.

Знающие о криптовалюте в России заявили, что запрещать ее не нужно. Об этом сказали 48% опрошенных, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом, когда против ее запрета выступали 23%. Призывают запретить биткоины 20% россиян, а 30% сказали, что затрудняются ответить.

В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в 2018 году биткоин сможет получить в России статус финансового продукта. Он отметил, что в том случае, если криптовалюты будут признаны, то на операции с ними будут распространяться нормы, которые приняты для борьбы с нелегальными транзакциями.

В свою очередь в Банке России заявили, что говорить о легализации криптовалюты на российской рынке преждевременно. Как отметил начальник управления центра финансовых технологий ЦБ Максим Григорьев, вопрос о признании биткоина на данный момент обсуждается с Министерством финансов и Росфинмониторингом. Он отметил, что позиция по криптовалюте будет определена к 2018 году.