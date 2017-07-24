HP представила обновленную линейку моноблоков с безрамочным дизайном

Компания HP представила обновленную серию моноблоков Pavilion All-in-One PC с «архитектурно вдохновленным» дизайном.

На выбор доступны две модели с экранами диагональю в 23,8 и 27 дюймов. Процессорами выступают новейший чипы Intel и AMD. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ, встроенной — до 2 ТБ. Опционально можно установить видеокарты AMD Radeon 530 или AMD Radeon R7 (последнюю — только в 23,8-дюймовую модель).



Фото: engadget

В моноблоках используются сенсорные дисплеи с IPS-матрицами, разрешение — Full HD (1920×1080 пикселей) или 4K (3840×2160 пикселей). Модификация с экраном меньшего размера также может похвастаться практически полным отсутствием боковых рамок, благодаря чему смотрится весьма эффектно.

В верхнюю часть корпуса устройств встроена web-камера, которая автоматически прячется, когда не используется.



Фото: The Verge

В качестве дополнительной опции можно установить инфракрасную камеру для идентификации с помощью Windows Hello. Еще одной «фишкой» новых моноблоков выступает звуковая система от Bang&Olufsen.

На задней панели компьютеров расположена целая россыпь различных портов, среди которых есть один USB-C, два USB 3.0 Type A, два USB 2.0 Type A, HDMI и 3,5-мм разъем для подключения наушников. Цена новинок стартует с 749 долларов.

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