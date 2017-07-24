Эксплуатация нового типа тракторов может начаться в следующем году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля заслушал доклад правительства о перспективах развития отечественного тракторостроения. По итогам совещания у главы государство принято решение о выпуске в Беларуси новых моделей тракторов особой конструкции — с шарнирно-сочлененной или "ломающейся" рамой.

Основным преимуществом такого вида техники специалисты называют ее маневренность. В то же время пока не определено, под каким брендом и на чьих производственных мощностях будет выпускаться новая техника. Соответствующие предложения должны быть представлены президенту Беларуси до 1 сентября текущего года.

"Я думаю, что в течение года-двух мы увидим уже промышленное производство, до этого будут опытные промышленные партии, эксплуатация начнется раньше, может быть, даже в следующем году", — сообщил министр промышленности Виталий Вовк по итогам совещания у главы государства.



© Sputnik Валерий Мельников Лукашенко одобрил идею производства трактора с ломающейся рамой

По словам президента, говорить о значении тракторостроения для Беларуси нет необходимости, поскольку эта отрасль затрагивает интересы не только регионов страны, но и в целом всего государства.

"Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов? Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы тракторостроения или создавать новую школу? Хотя и на "Амкодоре" есть отдельные элементы подобного опыта. При этом надо иметь в ввиду, что нездоровая конкуренция нам в стране не нужна", — сказал Лукашенко.

Более того, не хотелось бы нездорового перетока кадров с одного предприятия на другое и так далее, отметил глава государства. Дестабилизация, нездоровая конкуренция в стране не нужна, подчеркнул президент.

"То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты, я так понимаю, по китайским кредитам, связанных с материальным производством, — это уже хорошо, потому что материальное производство дает отдачу прибыли и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться. Окажется неподъемным для нашего бюджета", — резюмировал Лукашенко.

Комментарии президента Беларуси Александра Лукашенко и министра промышленности Виталия Вовка слушайте на радио Sputnik Беларусь.