Издание « Бизнес Online » сообщило подробности о результатах положительной допинг-пробы одного из лучших бомбардиров в истории КХЛ Даниса Зарипова. Кроме того, по данным источника, на допинге был пойман также хоккеист питерского СКА и сборной России, однако он отделался лишь предупреждением.



Данис Зарипов. Фото: khl.ru

По сообщению пресс-службы КХЛ, в допинг-пробе Даниса Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6. b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты. По информации « Бизнес Online », речь идет о псевдоэфедрине и гидрохлортиазиде. Первый препарат снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания, второй — гидрохлортиазид — мочегонное средство, позволяющее быстро выводить из организма те или иные препараты. При этом концентрация стимулирующего средства, по нашим данным в пробах не превышена, а вся проблема в мочегонном, то есть маскирующем средстве. Но и его доза превышена на сотые доли процента. Тем не менее, вердикт оказался однозначным и жестким — двухлетняя дисквалификация.

Вместе с Зариповым положительный допинг-тест сдали нападающий «Адмирала» Андрей Конев и канадский легионер загребского «Медвешчака» Дерек Смит. При этом из трех хоккеистов сильнее всего пострадал именно форвард Зарипов, тогда как дисквалификация Конева продлится лишь до 19 ноября 2017 года, Смита — до 2 сентября 2018-го.

По данным «Бизнес Online», в этом списке не хватает еще одного игрока. На допинге был пойман игрок СКА и сборной России, чья фамилия не называется. Он отделался «первым и последним» предупреждением.

Что касается 36-летнего Зарипова, то с сегодняшнего дня хоккеисту запрещено играть в любой лиге под эгидой ИИХФ — как в России, так и в Европе. Единственное, где он сможет играть в ближайшие два года — это НХЛ, что в данной ситуации пока чуть ли не единственный вариант продолжения карьеры. Двухлетняя пауза в таком возрасте фактически равна выходу на пенсию.

Пробу у хоккеиста взяли еще в январе после матча ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Но вердикт по итогам расследования вынесен только сейчас.

Правда, «Ак Барс» совместно с «Металлургом» готовятся оспаривать решение о дисквалификации хоккеиста.

Самые громкие допинговые истории последних лет случались за океаном: на Олимпиаде в Сочи из-за того же аппарата, на котором был пойман Зарипов, пропустил финал турнира с канадцами шведский нападающий Никлас Бэкстрём. По началу его лишили серебряной медали, но затем оправдали. Точно на том же препарате в 2010 году был пойман словацкий защитник Любомир Вишневски. Правда, в обоих случаях ничего серьезного игрокам не грозило — они продолжили карьеру в своих клубах НХЛ. Дело в том, что заокеанская лига полагается на собственное законодательство и регламент, им плевать на другие международные организации, в то время как КХЛ подчиняется ИИХФ и ВАДА.

Столь суровой каре — дисквалификации на два года — в России хоккеистов еще не подвергали. Возможно, на решении сказался тот факт, что хоккеист принимал мочегонное средство, которое быстро выводило из организма ненужные вещества. Это могло навести на мысли, что хоккеист и его окружение — клубный врач (на тот момент он играл за магнитогорский «Металлург»), знали о применении допинга и целенаправленно применяли его, а затем выводили.

Контракт «Ак Барса» с Зариповым заморожен. Подписанное соглашение между клубом и хоккеистом еще даже не вступило в силу. Но в случае удачной аппеляции хоккеист сможет продолжить карьеру в Казани. При заключении контракта в клубе знали о возможных проблемах, все риски были оговорены и просчитаны заранее. Была предусмотрена опция, согласно которой в случае дисквалификации игрока договор можно расторгнуть без выплаты компенсаций.

По информации « Р-Спорт », двухлетний контракт между нападающим Данисом Зариповым и «Ак Барсом» официально зарегистрирован в центральном информационном бюро (ЦИБ) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 июля на общую сумму 260 млн рублей (около 4,6 миллиона долларов за два года).

Данис Зарипов — трехкратный чемпион мира и единственный в КХЛ четырехкратный обладатель Кубка Гагарина. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина. В финале его команда уступила трофей питерскому СКА.