Почему буксуют блокчейн-технологии?





Одни видят причины в молодой и еще сырой технологии, другие — в реальной ее востребованности, но на самом деле причин две

Блокчейн как технология устойчиво занимает первые места в обсуждении перспектив развития тех или иных рынков, однако уже длительное время нет значительных успехов в прикладном применении. Многие видят причины в молодой, сырой еще технологии, кто-то видит проблему в реальной ее востребованности, однако в этом ли на самом деле причина, задается вопросом Forbes .

В чем основное преимущество технологии распределенных реестров?

В возможности полностью отказаться от посредников, выполняющих функцию доверенного хранения, передачи и подтверждения достоверности информации. Кажется, что это не так существенно, однако только в России есть тысячи и тысячи предприятий, заточенных под такую деятельность.

Депозитарии хранят информацию о том, кому и сколько принадлежит акций, нотариусы удостоверяют подлинность документов и их копий, облачные системы юридически значимого документооборота хранят подписанные контракты и соглашения, не говоря уже о многочисленных государственных реестрах.

Информационные технологии позволили операторам таких реестров лишь отказаться от бумаги и стать немного быстрее, однако совсем не изменили их сути.

Блокчейн позволяет полностью отказаться от таких посредников, исключив их из цепочки создания ценности для потребителя, сделав ее дешевле, быстрее и проще.

И как раз здесь основная проблема — никто не хочет просто так расставаться с прибыльным бизнесом ради всеобщего блага, именно из-за этого новым бизнес-моделям приходится пробиваться с таким трудом.

Вторая сложность заключается в самом характере посреднических услуг.

В чем залог успеха посреднической бизнес-модели? Посредник как самостоятельный участник экономического взаимодействия работает над качеством своей услуги для клиентов. Он строит и своевременно изменяет ее таким образом, чтобы операция состоялась, именно он находит консенсус или компромисс между конечными участниками. К сожалению, в модели без посредника участникам приходится договариваться и делать все самим.

Безусловно, эти две проблемы существенно препятствуют быстрой трансформации и повсеместному переходу на блокчейн и распределенные реестры. Однако в текущих экономических условиях возможность перераспределить в свою пользу выручку и удешевить операции не может не мотивировать бизнес на новые и новые эксперименты. А вода, как известно, камень точит.