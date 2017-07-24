Чего ждать от антироссийских санкций?





Россия для США не партнер, а «временное неизбежное зло»

Несколько дней назад Конгресс США согласовал новый законопроект о санкциях в отношении России и Ирана. На что следует обратить внимание в 165-страничном тексте закона, разобрался Forbes .

Документ на 90% состоит из описания процедур внедрения и контроля санкций. Привлекает внимание предписание, выданное Минфину США — ведомству необходимо будет подготовить отчёт по всем российским «олигархам» и «госкомпаниям» на тему их «близости» к власти. Задача, по всей видимости, заключается в том, чтобы создать почву для дальнейшего введения против них санкций.

Можно предположить, что в настоящее время рассматривается введение «точечных» санкций, чем «системных» — направленных на подрыв ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. Подтверждением последнего можно пока считать и то, что в документе содержится минимум информации в отношении запрета на покупку российского суверенного долга — сказано только про 180 дней, которые есть у Минфина США на подготовку нового отчёта по данному вопросу.

Не очень приятно, что в тексте припомнили Грузию и Преднестровье (это позволит снова поднимать тему «агрессии» в будущем), а также России вменяют в вину не доказанные «кибератаки» и «коррумпирование европейских политиков». Это — возможность новых масштабных расследований в отношении деятельности ИТ-компаний и банковских операций в Европе. Кроме того, США выделили 250 млн долларов на «идеологическую» борьбу с российскими властями (направлений видится два — выборы в Европе и исследовательские фонды в России), плюс ещё 30 млн долларов на вопросы «энергобезопасности от России».

Закон также обязывает Администрацию президента США мониторить и докладывать Конгрессу о работе российских СМИ в США и объемах их финансирования Россией. Из «отраслевых» тем в документе — высказанная оппозиция «Северному Потоку-2» , но пока без каких-то конкретных действий.

Вывод из документа может быть такой: бизнесу должно быть понятно, что США с Россией договариваться не будут. Россия для них не партнёр по переговорам, а «временное неизбежное зло». Вдобавок, Трампа атакуют со всех сторон. «Ультра-демократы», «ультра-конерваторы», и те, кто хочет «убить двух зайцев одним выстрелом», то есть отвлечь внимание от других политических и экономических провалов, направляя удар в «слабые места» Трампа в виде «российского следа» и его рискованной новой внешней политики. Последние, скорее всего, и выиграют, так как Трампу придется идти на уступки в вопросах торговой политики с действительно значимыми и «опасными» для американской экономики партнёрами США – Китаем, Германией, а также – с Мексикой и исламско-нефтяными странами.

Сам же Трамп, скорее всего, рассчитывает, что неактуальность санкций для его экономической повестки и отсутствие реальных связей с русскими приведёт к тому, что тема исчезнет сама собой. Для него это лишь вопрос времени (хотя и не года, и не двух). Таким образом, отбиваясь от почти фантастических обвинений в «связях», Трамп, скорее всего, будет делать вид, что не возражает против санкций, а сопротивляется ущемлению власти его администрации. Следовательно — ему не нужно ни с кем воевать в Конгрессе и в своей партии. Наверняка Трамп нейтрален к России. Но теперь он уже не мотивирован мешать Конгрессу в давлении на Россию и её руководство. И чем больше нападок на Трампа из-за родственников, соратников и связанных с Россией американских нефтяников, тем больше его политическая выгода от превращения России в главного врага США.

Если экономически Россия почти ничего не значит для США, то кто же материально заинтересован усиливать и продлевать санкции? А это те, кто борется с европейскими конкурентами (Германией) и заинтересован в переводе в США всё большего объёма иностранных (оффшорных) финансовых активов и международных расчётов. То есть, проблемы традиционно будут у тех компаний в ЕС, кто экспортирует продукцию в США и может быть «пойман» на сотрудничестве с русскими (ясно, что Siemens и все германские экспортёры будут напуганы и станут лучше соблюдать ограничения торговли, даже себе во вред).

Аналогично напугают и банки Европы. С учётом крайне странных обвинений США в адрес Deutsche Bank, приведших к гигантскому штрафу без всяких санкций, теперь следует ожидать, что банки Швейцарии, Великобритании и других стран–кредиторов России будут ещё меньше финансировать заёмщиков из России или открывать им счета. Для США эффект, оказываемый этим на Россию вторичен (в основном, они ждут ослабления экономики из-за ситуации вокруг нефти и отсутствия финансирования).

Что дальше? Интересно, что в рамках нового закона о санкциях можно будет легче регулировать цены на сырьё, ставя страны–изгои в трудное положение очень простыми методами. Если США могут запретить торговать с Венесуэлой за доллары (как когда-то с Ираном), то есть «поставить на колени» довольно большую страну, то дальше можно распространить этот «передовой опыт» и на Россию.

С другой стороны, видно пока ограниченное желание обострять ситуацию по самым чувствительным для России вопросами:

экспорт нефти — из первоначального текста санкций убрали косвенное указание на «Совкомфлот», а срок финансирования нефтянки (включая торговое финансирование) сократили с 90 дней до 60, а не 30 — это больше соответствует сроку пути нефти по морю. госдолг — до конца 2017 года нам не стоит ожидать реального ввода запрета на покупки ОФЗ и евробондов, так как бюрократический процесс согласований дает Минфину 180 дней на подготовку отчета об экономических рисках этого решения для самих США и их «друзей», а они не такие уж маленькие, так как в carry trade хотели сыграть многие, и основные хедж-фонды из российских активов еще не вышли.

Складывается впечатление, что истинные мотивы нового витка санкций от американских конгрессменов — не дать отменить старые санкции, кодифицировав их в закон и закрепить Россию в «оси зла». Именно поэтому новые санкции идут единым пакетом с санкциями на КНДР и Иран. Именно эта «пакетность» помогает снять возражения противников санкций в администрации Трампа.