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Потерявший ногу в авиакатастрофе игрок "Шапекоэнсе" пробежал по полю

25.07.2017 18:00 — Разное | Tut.by  
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Голкипер бразильского «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, провел первую тренировку на футбольном поле после крушения самолета. Об этом сообщает Marca.


Вратарь Джексон Фольман стал одним из немногих, кому удалось выжить в авиакатастрофе, ему ампутировали часть ноги. Фото: Reuters

Футболист совершил пробежку по домашнему стадиону клуба. 25-летнему игроку из-за полученных травм ампутировали правую ногу, теперь спортсмен использует протез.

29 ноября прошлого года самолет, на борту которого находились 68 пассажиров и девять членов экипажа, потерпел крушение недалеко от колумбийского города Медельин. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки «Шапекоэнсе». Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.

 
 
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Джексон Фольман, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, провел первую тренировку на футбольном поле после крушения самолета.

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