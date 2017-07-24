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Потерявший ногу в авиакатастрофе игрок "Шапекоэнсе" пробежал по полю
Голкипер бразильского «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, провел первую тренировку на футбольном поле после крушения самолета. Об этом сообщает
Футболист совершил пробежку по домашнему стадиону клуба. 25-летнему игроку из-за полученных травм ампутировали правую ногу, теперь спортсмен использует протез.
29 ноября прошлого года самолет, на борту которого находились 68 пассажиров и девять членов экипажа,
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Джексон Фольман, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, провел первую тренировку на футбольном поле после крушения самолета.
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