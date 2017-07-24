Голкипер бразильского «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, провел первую тренировку на футбольном поле после крушения самолета. Об этом сообщает Marca .



Вратарь Джексон Фольман стал одним из немногих, кому удалось выжить в авиакатастрофе, ему ампутировали часть ноги. Фото: Reuters

Футболист совершил пробежку по домашнему стадиону клуба. 25-летнему игроку из-за полученных травм ампутировали правую ногу, теперь спортсмен использует протез.

29 ноября прошлого года самолет, на борту которого находились 68 пассажиров и девять членов экипажа, потерпел крушение недалеко от колумбийского города Медельин. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки «Шапекоэнсе». Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.