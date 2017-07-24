Беларусь – не Венесуэла. Серые доходы стабилизируют ситуацию

Белстат дает данные о том, что реальные доходы населения сокращаются – это уже тенденция нескольких лет. При этом статистика свидетельствует, что средние зарплаты растут – уже несколько месяцев. Что все это значит – разбирался корреспондент БДГ.
С чем же связано падение показателя реальные располагаемые денежные доходы населения? Как объяснил нашей газете научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, Минск) Дмитрий Крук, главной причиной сокращения показателя доходов населения является сокращение доходности процентных ставок по депозитам. При этом эксперт признает тенденцию увеличения доли жителей Беларуси с низкими доходами и, особенно в сельской местности, находящихся за чертой бедности
Бывший министр труда и социальной защиты населения Беларуси Александр Соснов в интервью БДГ прокомментировал данные Белстата ссылкой на традиционное терпение белорусов: «Беларусь – это не Венесуэла, где дело пахнет керосином. А с другой стороны, если это будет продолжаться постоянно, то и толерантные наши могут не выдержать».
При этом эксперт пока не видит оснований для алармистских настроений. По словам Соснова, официальная статистика не учитывает скрытых доходов населения. В первом квартале 2017 года Белстат зафиксировал сокращение доходов на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Поэтому я не думаю, что при таких незначительных пока снижениях доходов населения это приведет к каким-то серьезным политическим последствиям», – сказал Соснов.
Наибольшее падение доходов зафиксировано в сельских районах Бресткой области. Около 10-15% сельчан в зависимости от района оказываются за чертой бедности. «Если бы они так жили, то они бы поумирали», – говорит эксперт. Он обращает внимание, что в сельской местности есть доходы от подсобных хозяйств (кстати, именно в Бресткой области самые знаменитые плантации клубники и тепличных огурцов), собирательства, рыбной ловли и т. д. В городах таких неподконтрольных Белстату доходов у населения как правило нет, но и здесь серую экономику никто не отменял.
«Доходы учтеные и доходы реальные – несколько отличаются, что в конечном итоге стабилизирует ситуацию», – констатирует Александр Соснов.
Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов по областям и г. Минску в I квартале 2017 г. (по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; в процентах к итогу), %
Всего по Беларуси
По областям и г.Минску
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г.Минск
Минская
Могилевская
Все население
100
100
100
100
100
100
100
100
в том числе с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов, рублей в месяц:
до 150,0
2,8
3,7
4,1
3,6
2,7
0,4
2,4
3,7
150,1 - 200,0
6
8,4
6,2
6,9
9
1,7
6,3
5
200,1 - 250,0
11,4
14,5
10,1
12,1
12,9
5,5
10,3
16,9
250,1 - 300,0
13,3
10,9
15,4
15,4
14,3
7
17,6
15
300,1 - 350,0
15,3
17,5
15,9
17,8
14,3
9,2
17,2
17
350,1 - 400,0
12,3
14,9
13
12,8
11,1
10,7
12,6
11,3
400,1 - 500,0
16,6
13,5
17,8
14,7
16,7
22,1
15,2
14,9
500,1 - 600,0
9,9
7,7
7,7
8,5
9
18,2
7,6
7,2
более 600,0
12,4
8,9
9,8
8,2
10
25,2
10,8
9
Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума, в процентах к общей численности населения соответствующей группы
6
8,7
7,1
8,1
5
1,8
5,4
7,6
средняя зарплата, рублей
819,3
706
694,6
730,5
708,7
1 143,1
823,2
701
Отдельная история касается выполнимости президентского поручения об обеспечении до конца года средней зарплаты в 500 долларов (1000 рублей). В настоящее время 77% населения Беларуси получает доходы меньше 500 рублей, а 600 и более рублей – лишь 12,4%. Буквальное исполнение поручения главы государства требует увеличение зарплат большей части населения в два раза. Пока Белстат фиксирует рост зарплат не в 2 раза, а на 2%.
Средняя зарплата по данным Белстат составила в июне выросла до 819,3 рубля. Средние заработки в Беларуси растут уже четвертый месяц подряд – с февраля 2017 года. Пока прирост зарплат небольшой, но если тенденция продолжится, то по показателю средней зарплаты до конца года поручение президента будет скорее всего выполнено. В то же время среднестатический житель Беларуси обещанную 1000 рублей получать не будет, примерно у 2/3 жителей зарплата будет почти в два раза меньше.
Увеличение зарплаты в два раза в Беларуси наблюдалось перед президентскими выборами 2010 года и сопровождалось более чем 3-кратным падением белорусского рубля в 2011 году. Можем повторить?
Александр Соснов считает, что чиновники скорее всего лишь изобразят исполнение этого поручения президента, но на деле экономике в преддверии выборов в местные Советы такие испытания вряд ли угрожают.
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