Беларусь – не Венесуэла. Серые доходы стабилизируют ситуацию

Белстат дает данные о том, что реальные доходы населения сокращаются – это уже тенденция нескольких лет. При этом статистика свидетельствует, что средние зарплаты растут – уже несколько месяцев. Что все это значит – разбирался корреспондент БДГ.

С чем же связано падение показателя реальные располагаемые денежные доходы населения? Как объяснил нашей газете научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, Минск) Дмитрий Крук, главной причиной сокращения показателя доходов населения является сокращение доходности процентных ставок по депозитам. При этом эксперт признает тенденцию увеличения доли жителей Беларуси с низкими доходами и, особенно в сельской местности, находящихся за чертой бедности

Бывший министр труда и социальной защиты населения Беларуси Александр Соснов в интервью БДГ прокомментировал данные Белстата ссылкой на традиционное терпение белорусов: «Беларусь – это не Венесуэла, где дело пахнет керосином. А с другой стороны, если это будет продолжаться постоянно, то и толерантные наши могут не выдержать».

При этом эксперт пока не видит оснований для алармистских настроений. По словам Соснова, официальная статистика не учитывает скрытых доходов населения. В первом квартале 2017 года Белстат зафиксировал сокращение доходов на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Поэтому я не думаю, что при таких незначительных пока снижениях доходов населения это приведет к каким-то серьезным политическим последствиям», – сказал Соснов.

Наибольшее падение доходов зафиксировано в сельских районах Бресткой области. Около 10-15% сельчан в зависимости от района оказываются за чертой бедности. «Если бы они так жили, то они бы поумирали», – говорит эксперт. Он обращает внимание, что в сельской местности есть доходы от подсобных хозяйств (кстати, именно в Бресткой области самые знаменитые плантации клубники и тепличных огурцов), собирательства, рыбной ловли и т. д. В городах таких неподконтрольных Белстату доходов у населения как правило нет, но и здесь серую экономику никто не отменял.

«Доходы учтеные и доходы реальные – несколько отличаются, что в конечном итоге стабилизирует ситуацию», – констатирует Александр Соснов.

Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов по областям и г. Минску в I квартале 2017 г. (по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; в процентах к итогу), % Всего по Беларуси По областям и г.Минску Брестская Витебская Гомельская Гродненская г.Минск Минская Могилевская Все население 100 100 100 100 100 100 100 100 в том числе с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов, рублей в месяц: до 150,0 2,8 3,7 4,1 3,6 2,7 0,4 2,4 3,7 150,1 - 200,0 6 8,4 6,2 6,9 9 1,7 6,3 5 200,1 - 250,0 11,4 14,5 10,1 12,1 12,9 5,5 10,3 16,9 250,1 - 300,0 13,3 10,9 15,4 15,4 14,3 7 17,6 15 300,1 - 350,0 15,3 17,5 15,9 17,8 14,3 9,2 17,2 17 350,1 - 400,0 12,3 14,9 13 12,8 11,1 10,7 12,6 11,3 400,1 - 500,0 16,6 13,5 17,8 14,7 16,7 22,1 15,2 14,9 500,1 - 600,0 9,9 7,7 7,7 8,5 9 18,2 7,6 7,2 более 600,0 12,4 8,9 9,8 8,2 10 25,2 10,8 9 Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума, в процентах к общей численности населения соответствующей группы 6 8,7 7,1 8,1 5 1,8 5,4 7,6 средняя зарплата, рублей 819,3 706 694,6 730,5 708,7 1 143,1 823,2 701

Отдельная история касается выполнимости президентского поручения об обеспечении до конца года средней зарплаты в 500 долларов (1000 рублей). В настоящее время 77% населения Беларуси получает доходы меньше 500 рублей, а 600 и более рублей – лишь 12,4%. Буквальное исполнение поручения главы государства требует увеличение зарплат большей части населения в два раза. Пока Белстат фиксирует рост зарплат не в 2 раза, а на 2%.

Средняя зарплата по данным Белстат составила в июне выросла до 819,3 рубля. Средние заработки в Беларуси растут уже четвертый месяц подряд – с февраля 2017 года. Пока прирост зарплат небольшой, но если тенденция продолжится, то по показателю средней зарплаты до конца года поручение президента будет скорее всего выполнено. В то же время среднестатический житель Беларуси обещанную 1000 рублей получать не будет, примерно у 2/3 жителей зарплата будет почти в два раза меньше.

Увеличение зарплаты в два раза в Беларуси наблюдалось перед президентскими выборами 2010 года и сопровождалось более чем 3-кратным падением белорусского рубля в 2011 году. Можем повторить?

Александр Соснов считает, что чиновники скорее всего лишь изобразят исполнение этого поручения президента, но на деле экономике в преддверии выборов в местные Советы такие испытания вряд ли угрожают.