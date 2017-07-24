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Мужчина на Немиге разговаривал с птицами о Беларуси

25.07.2017 18:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Забавный эпизод произошел напротив Минского Собора Святого Духа. Мужчина средних лет разговаривал со стаей голубей. Из обрывочных фраз понятно, что мужчина говорит о Беларуси, но конкретный посыл горожанина неясен.

"Что касается Беларуси, тут просто надо крепиться, тут надо держаться, бороться, не падать духом, не поддаваться панике, друг другу помогать", — говорит герой видеоролика.

 
 
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Горожане в центре Минска запечатлели необычную ситуацию. Смотрите на видео, как мужчина в районе Немиги разговаривает с птицами.

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