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Японка умерла от редкой болезни после укуса кошки

25.07.2017 18:09 — Разное | Tut.by  
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В Японии сообщили о первом случае передачи смертельно опасной клещевой инфекции от кошки человеку без участия клеща. Об этом сообщают BBC и Japan Times.


50-летняя женщина, имя которой не называется, ухаживала за бездомной кошкой с явными признаками болезни. Когда японка попыталась отвезти животное к ветеринару, кошка ее укусила.

После этого у женщины началась болезнь, которую называют «тяжелая лихорадка с синдромом тромбоцитопении» (SFTS). Через десять дней она скончалась, кошка тоже погибла.

Ситуация необычна тем, что обычно SFTS переносят клещи, у женщины же не было следов укуса членистоногого. Этот случай считают первой в мире передачей клещевой инфекции человеку без укуса клеща.

Инцидент произошел еще в прошлом году, однако только сейчас министерство здравоохранения Японии озвучило причину смерти женщины. Ведомство призвало ветеринаров носить перчатки при работе с больными животными, а владельцев кошек — обращаться за ветпомощью при появлении у животного признаков слабости. Также японцам посоветовали не контактировать с больными на вид животными на улицах.

Японский специалист по вирусным инфекциям назвал случай очень редким и призвал не беспокоиться. По его мнению, у людей крайне мало шансов заразиться таким образом, а для домашних кошек укус клеща маловероятен.

SFTS — новое заболевание, которое встречается в основном в странах Азии. Первые случаи были зафиксированы в 2009 году в Китае, в Японии первое заражение произошло в 2013 году.

К его симптомам относятся лихорадка, рвота, диарея, полиорганная недостаточность, тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов), лейкопения (низкий уровень лейкоцитов) и повышенный уровень ферментов печени. В некоторых районах уровень смертности от болезни составляет 12−30%.

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Этот случай считают первой в мире передачей клещевой инфекции человеку без укуса клеща.

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