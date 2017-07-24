ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Челси" выгнал со сборов оскорбившего Китай футболиста

25.07.2017 18:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Английский футбольный клуб «Челси», находящийся в предсезонном турне по Китаю, отчислил из состава команды бразильского полузащитника Роберта Кенеди. Об этом сообщает Daily Mirror.


Фото: chelseafc.com

По решению руководства к игроку были применены дисциплинарные меры после того, как 22 июля хавбек в соцсетях оскорбительно высказался в отношении Китая. Кроме того, бразилец, приложив фото, высмеял сотрудника службы безопасности, уснувшего на рабочем месте.

Фото: twitter.com/azpi1130

Позднее 21-летний Кенеди принес извинения, которые были опубликованы на официальном сайте лондонского клуба.

«Челси» приобрел Кенеди в июне 2015 года у бразильского «Флуминенсе». С того момента футболист провел в составе лондонской команды 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К игроку были применены дисциплинарные меры после того, как 22 июля хавбек в соцсетях оскорбительно высказался в отношении Китая.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Японка умерла от редкой болезни после укуса кошки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика