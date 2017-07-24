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Беларусь – не Венесуэла. Серые доходы стабилизируют ситуацию

25.07.2017 18:08 — Разное | БДГ  
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Белстат дает данные о том, что реальные доходы населения сокращаются – это уже тенденция нескольких лет. При этом статистика свидетельствует, что средние зарплаты растут – уже несколько месяцев. Что все это значит – разбирался корреспондент БДГ.

С чем же связано падение показателя реальные располагаемые денежные доходы населения? Как объяснил нашей газете научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, Минск) Дмитрий Крук, главной причиной сокращения показателя доходов населения является сокращение доходности процентных ставок по депозитам. При этом эксперт признает тенденцию увеличения доли жителей Беларуси с низкими доходами и, особенно в сельской местности, находящихся за чертой бедности.

Бывший министр труда и социальной защиты населения Беларуси Александр Соснов в интервью БДГ прокомментировал данные Белстата ссылкой на традиционное терпение белорусов: «Беларусь – это не Венесуэла, где дело пахнет керосином. А с другой стороны, если это будет продолжаться постоянно, то и толерантные наши могут не выдержать».

При этом эксперт пока не видит оснований для алармистских настроений. По словам Соснова, официальная статистика не учитывает скрытых доходов населения. В первом квартале 2017 года Белстат зафиксировал сокращение доходов на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Поэтому я не думаю, что при таких незначительных пока снижениях доходов населения это приведет к каким-то серьезным политическим последствиям», – сказал Соснов.

Наибольшее падение доходов зафиксировано в сельских районах Бресткой области. Около 10-15% сельчан в зависимости от района оказываются за чертой бедности. «Если бы они так жили, то они бы поумирали», – говорит эксперт. Он обращает внимание, что в сельской местности есть доходы от подсобных хозяйств (кстати, именно в Брестской области самые знаменитые плантации клубники и тепличных огурцов), собирательства, рыбной ловли и т. д.  В городах таких неподконтрольных Белстату доходов у населения как правило нет, но и здесь серую экономику никто не отменял.

«Доходы учтеные и доходы реальные – несколько отличаются, что в конечном итоге стабилизирует ситуацию», – констатирует Александр Соснов.

Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов
по областям и г. Минску в I квартале 2017 г. (по данным выборочного обследования домашних хозяйств
по уровню жизни; в процентах к итогу), %

 

Всего по Беларуси

По областям и г.Минску

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

г.Минск

Минская

Могилевская

Все население

100

100

100

100

100

100

100

100

в том числе с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов, рублей в месяц:

 

 

 

 

 

 

 

 

до 150,0

2,8

3,7

4,1

3,6

2,7

0,4

2,4

3,7

150,1 - 200,0

6

8,4

6,2

6,9

9

1,7

6,3

5

200,1 - 250,0

11,4

14,5

10,1

12,1

12,9

5,5

10,3

16,9

250,1 - 300,0

13,3

10,9

15,4

15,4

14,3

7

17,6

15

300,1 - 350,0

15,3

17,5

15,9

17,8

14,3

9,2

17,2

17

350,1 - 400,0

12,3

14,9

13

12,8

11,1

10,7

12,6

11,3

400,1 - 500,0

16,6

13,5

17,8

14,7

16,7

22,1

15,2

14,9

500,1 - 600,0

9,9

7,7

7,7

8,5

9

18,2

7,6

7,2

более 600,0

12,4

8,9

9,8

8,2

10

25,2

10,8

9

Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже
бюджета прожиточного минимума, в процентах
к общей численности населения соответствующей группы

 

6

8,7

7,1

8,1

5

1,8

5,4

7,6

средняя зарплата, рублей

819,3

706

694,6

730,5

708,7

1 143,1

823,2

701

Отдельная история касается выполнимости президентского поручения об обеспечении до конца года средней зарплаты в 500 долларов (1000 рублей). В настоящее время 77% населения Беларуси получает доходы меньше 500 рублей, а 600 и более рублей – лишь 12,4%. Буквальное исполнение поручения главы государства требует увеличение зарплат большей части населения в два раза. Пока Белстат фиксирует рост зарплат не в 2 раза, а на 2%.

Средняя зарплата по данным Белстат составила в июне выросла до 819,3 рубля. Средние заработки в Беларуси растут уже четвертый месяц подряд – с февраля 2017 года. Пока прирост зарплат не большой, но если тенденция продолжится, то по показателю средней зарплаты до конца года поручение президента будет скорее всего выполнено. В то же время среднестатический житель Беларуси обещанную 1000 рублей получать не будет, примерно у 2/3 жителей зарплата будет почти в два раза меньше.

Увеличение зарплаты в два раза в Беларуси наблюдалось перед президентскими выборами 2010 года и сопровождалось более чем 3-кратным падением белорусского рубля в 2011 году. Можем повторить?

Александр Соснов считает, что чиновники скорее всего лишь изобразят исполнение этого поручения президента, но на деле экономике в преддверии выборов в местные Советы такие испытания вряд ли угрожают. 

 
Теги: Минск
 
 
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