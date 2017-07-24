|
Опрос Sputnik: мешают ли вам мотоциклисты на дорогах?
25.07.2017 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Минчане ничего не имеют против байкеров, показали результаты уличного опроса. Кому-то мотоциклисты, привыкшие водить по ночам, мешают смотреть новую серию сериала, но и с этим готовы свыкнуться. Большинство желает байкерам хороших поездок и признают, что беспокоятся за них.
Сами мотоциклисты уверяют, что стараются никому не доставлять неудобств на дороге, но кто-то просто не может заставить себя сбавить скорость. Что думают минчане о мотоциклистах, смотрите в опросе Sputnik.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шумят ли мотоциклисты по ночам и вежливы ли на дорогах? Sputnik узнал, что думают минчане о байкерах. Оказалось, что они настроены друг к другу весьма доброжелательно.
|
Архив (Разное)
Комментарии