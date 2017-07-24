ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опрос Sputnik: мешают ли вам мотоциклисты на дорогах?

25.07.2017 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Минчане ничего не имеют против байкеров, показали результаты уличного опроса. Кому-то мотоциклисты, привыкшие водить по ночам, мешают смотреть новую серию сериала, но и с этим готовы свыкнуться. Большинство желает байкерам хороших поездок и признают, что беспокоятся за них.

Сами мотоциклисты уверяют, что стараются никому не доставлять неудобств на дороге, но кто-то просто не может заставить себя сбавить скорость. Что думают минчане о мотоциклистах, смотрите в опросе Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шумят ли мотоциклисты по ночам и вежливы ли на дорогах? Sputnik узнал, что думают минчане о байкерах. Оказалось, что они настроены друг к другу весьма доброжелательно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Челси" выгнал со сборов оскорбившего Китай футболиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика