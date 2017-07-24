Опрос Sputnik: мешают ли вам мотоциклисты на дорогах?

Минчане ничего не имеют против байкеров, показали результаты уличного опроса. Кому-то мотоциклисты, привыкшие водить по ночам, мешают смотреть новую серию сериала, но и с этим готовы свыкнуться. Большинство желает байкерам хороших поездок и признают, что беспокоятся за них.

Сами мотоциклисты уверяют, что стараются никому не доставлять неудобств на дороге, но кто-то просто не может заставить себя сбавить скорость. Что думают минчане о мотоциклистах, смотрите в опросе Sputnik.