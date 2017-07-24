ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

79-летняя женщина разогнала Porsche до 238 километров в час из-за бессонницы

25.07.2017 19:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бельгии 79-летнюю женщину оштрафовали на 4000 евро и на три месяца лишили водительского удостоверения за то, что она ехала по дороге общего пользования со скоростью 238 километров в час на Porsche Boxster GTS. Об этом сообщает Gazet Van Antwerpen.


Фото: Porsche

Свой поступок нарушительница объяснила тем, что она не смогла уснуть вечером и, чтобы проветриться, решила покататься на машине. Она отметила также, что понятия не имела о скорости, с которой двигался ее автомобиль, но полностью согласна с вынесенным ей наказанием.

Прежде за 79-летней женщиной не значилось ни одного правонарушения.

Родстер Porsche Boxster GTS оснащается шестицилиндровым двигателем рабочим объемом 3,4 литра. Отдача агрегата составляет 330 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. Мотор сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-диапазонным «роботом» PDK с двумя сцеплениями.

С места до ста километров в час двухдверка разгоняется за 4,7 секунды (версия с PDK и пакетом Sport Plus), а ее максимальная скорость составляет 279 километров в час.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерка из Бельгии выехала на трассу на своем Porsche Boxster, мучаясь от бессонницы, и получила 4 тысячи евро штрафа за превышение скорости.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Флагман Moto Z2 Force представлен официально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика