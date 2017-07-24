79-летняя женщина разогнала Porsche до 238 километров в час из-за бессонницы

В Бельгии 79-летнюю женщину оштрафовали на 4000 евро и на три месяца лишили водительского удостоверения за то, что она ехала по дороге общего пользования со скоростью 238 километров в час на Porsche Boxster GTS. Об этом сообщает Gazet Van Antwerpen .



Фото: Porsche

Свой поступок нарушительница объяснила тем, что она не смогла уснуть вечером и, чтобы проветриться, решила покататься на машине. Она отметила также, что понятия не имела о скорости, с которой двигался ее автомобиль, но полностью согласна с вынесенным ей наказанием.

Прежде за 79-летней женщиной не значилось ни одного правонарушения.

Родстер Porsche Boxster GTS оснащается шестицилиндровым двигателем рабочим объемом 3,4 литра. Отдача агрегата составляет 330 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. Мотор сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-диапазонным «роботом» PDK с двумя сцеплениями.

С места до ста километров в час двухдверка разгоняется за 4,7 секунды (версия с PDK и пакетом Sport Plus), а ее максимальная скорость составляет 279 километров в час.