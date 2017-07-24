|
79-летняя женщина разогнала Porsche до 238 километров в час из-за бессонницы
В Бельгии 79-летнюю женщину оштрафовали на 4000 евро и на три месяца лишили водительского удостоверения за то, что она ехала по дороге общего пользования со скоростью 238 километров в час на Porsche Boxster GTS. Об этом сообщает
Свой поступок нарушительница объяснила тем, что она не смогла уснуть вечером и, чтобы проветриться, решила покататься на машине. Она отметила также, что понятия не имела о скорости, с которой двигался ее автомобиль, но полностью согласна с вынесенным ей наказанием.
Прежде за 79-летней женщиной не значилось ни одного правонарушения.
Родстер Porsche Boxster GTS оснащается шестицилиндровым двигателем рабочим объемом 3,4 литра. Отдача агрегата составляет 330 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. Мотор сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-диапазонным «роботом» PDK с двумя сцеплениями.
С места до ста километров в час двухдверка разгоняется за 4,7 секунды (версия с PDK и пакетом Sport Plus), а ее максимальная скорость составляет 279 километров в час.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерка из Бельгии выехала на трассу на своем Porsche Boxster, мучаясь от бессонницы, и получила 4 тысячи евро штрафа за превышение скорости.
|
Архив (Разное)
Комментарии