Флагман Moto Z2 Force представлен официально

Motorola представила новый флагманский смартфон — Moto Z2 Force. Гаджет получил тонкий металлический корпус, максимальные технические характеристики и продвинутую основную камеру с двумя фотомодулями.





Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и дополняется 4 или 6 ГБ оперативной памяти (международная версия аппарата получила 6 ГБ оперативки). Постоянной памяти в устройстве может быть 64 или 128 ГБ, также предусмотрен слот под карты памяти microSD. Операционная система — Android 7.1.1 Nougat.





Новинка оснащается продвинутой системой из двух основных камер с разрешением в 12 Мп. Первый фотомодуль — цветной, второй — монохромный. Похожее решение используется, например, во флагманских смартфонах компании Huawei. Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп.

Разрешение 5,5-дюймового AMOLED-экрана Moto Z2 Force составляет 2560 на 1440 точек. Представители компании заявляют, что дисплей гаджета противоударный. Объем встроенной батареи смартфона равняется 2730 мАч. Присутствует технология ускоренной зарядки.





В ходе презентации производитель также представил новый модуль MotoMods — камеру, способную снимать 360-градусное видео в разрешении 4K. Цена камеры — 300 долларов. В продажу в США она поступит одновременно со смартфоном уже 10 августа, который оценили в 720 долларов.

Смотрите, какие еще смартфоны Moto сегодня можно купить в Беларуси.