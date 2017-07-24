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Такое лето: Барановичи снова затопило после дождя

25.07.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Ряд улиц Барановичей снова оказались затопленными после сильного дождя, прошедшего в городе во вторник 25 июля, сообщают жители райцентра в социальных сетях.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на вторник оранжевый уровень опасности из-за сильных ливней.

Сообщается, что подтопленными оказались улицы в Северном и Южном микрорайонах, а также в центре города.

Люблю барановичские ливни(нет) #летовбарановичах

Публикация от Виктория (@serials4ever) Июл 25 2017 в 8:18 PDT

#baranovichi

Публикация от Дмитрий (@zmicher1971) Июл 25 2017 в 7:59 PDT

#baranovichi

Публикация от Дмитрий (@zmicher1971) Июл 25 2017 в 7:57 PDT

Пока был дождь мы рисовали цветы))))##Мои дети##

Публикация от Натуля Шестак (@natuliashestak) Июл 25 2017 в 7:20 PDT

Войкова плывет, дети радуются;)

Публикация от @tangolland Июл 25 2017 в 7:13 PDT

По информации Гидромета, в среду 26 июля в Беларуси снова ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами – сильные ливни с градом. Днем температура воздуха составит от +21°С (по западу) до +31°С (по востоку).

 
Теги: Минск
 
 
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Подтопленными оказались улицы в Северном и Южном микрорайонах, а также в центре города.

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