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Такое лето: Барановичи снова затопило после дождя
25.07.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл – Sputnik. Ряд улиц Барановичей снова оказались затопленными после сильного дождя, прошедшего в городе во вторник 25 июля, сообщают жители райцентра в социальных сетях.
Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на вторник оранжевый уровень опасности из-за сильных ливней.
Сообщается, что подтопленными оказались улицы в Северном и Южном микрорайонах, а также в центре города.
По информации Гидромета, в среду 26 июля в Беларуси снова ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами – сильные ливни с градом. Днем температура воздуха составит от +21°С (по западу) до +31°С (по востоку).
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Подтопленными оказались улицы в Северном и Южном микрорайонах, а также в центре города.
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