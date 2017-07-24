Такое лето: Барановичи снова затопило после дождя

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Ряд улиц Барановичей снова оказались затопленными после сильного дождя, прошедшего в городе во вторник 25 июля, сообщают жители райцентра в социальных сетях.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на вторник оранжевый уровень опасности из-за сильных ливней.

Сообщается, что подтопленными оказались улицы в Северном и Южном микрорайонах, а также в центре города.

Публикация от елена черник (@chernik_elena._) Июл 25 2017 в 7:53 PDT

По информации Гидромета, в среду 26 июля в Беларуси снова ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами – сильные ливни с градом. Днем температура воздуха составит от +21°С (по западу) до +31°С (по востоку).