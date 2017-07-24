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Лучший футболист Беларуси-2014 сменил один польский клуб на другой

25.07.2017 19:20 — Разное | Tut.by  
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Белорусский полузащитник Сергей Кривец, с лета 2016 года выступавший за «Вислу» из Плоцка, перешел в другой польский клуб «Арка» из Гдыни. Контракт подписан сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 сезон, сообщает официальный сайт «Арки».


Сергей Кривец. Фото: arka.gdynia.pl

В составе «Вислы» 31-летний Сергей Кривец провел 23 матча и забил 2 мяча.

Новая команда Сергея Кривца «Арка» в сезоне-2016/17 заняла в польской экстраклясе чемпионате 13-е место и выиграла Кубок Польши, завоевав путевку в Лигу Европы, где стартует с 3-го квалификационного раунда матчами против датского «Мидтюлланда» (27 июля дома, 3 августа в гостях).

Ранее воспитанник гродненского футбола Сергей Кривец выступал за минский «Локомотив» (2003−2005), борисовский БАТЭ (2005−2009, 2013−2014), польский «Лех» (2010−2012), китайский «Цзяньсу Сайнти» (2012−2013), французский «Мец» (2014−2016).

Шестикратный чемпион Беларуси (2006−2009, 2013, 2014), чемпион Польши (2010).

В составе сборной Беларуси сыграл в 38 матчах и забил 5 мячей.

Лучший футболист Беларуси 2014 года.

Сергей Кривец женат на гражданке Польши, с которой познакомился во время выступлений в этой стране.

 
 
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31-летний футболист, выступавший за "Вислу" из Плоцка, перешел в другой польский клуб "Арка" из Гдыни.

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