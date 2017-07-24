ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси разработают концепцию развития конкуренции

25.07.2017 19:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси разработают концепцию развития конкуренции

Проект концепции программы развития конкуренции на пять лет планируется внести в Совет Министров до 1 декабря 2017 года.

Об этом сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В ближайшее время основные усилия министерства в антимонопольном блоке будут направлены на развитие конкурентной среды на отдельных товарных рынках, устранение имеющихся барьеров для осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности. Сейчас идет разработка проекта концепции программы развития конкуренции на пятилетний период, основу которой составят мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в конкретных отраслях экономики через устранение (снижение) барьеров входа на товарные рынки, стимулирование вступления на монополизированные товарные рынки новых субъектов", - отметил Иван Вежновец.

Для разработки проекта программы создана межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители госорганов, научных кругов и бизнес-сообществ. Первое ее заседание уже состоялось.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект концепции программы развития конкуренции на пять лет планируется внести в Совет Министров до 1 декабря 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос Sputnik: мешают ли вам мотоциклисты на дорогах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика