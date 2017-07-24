В Беларуси разработают концепцию развития конкуренции





Проект концепции программы развития конкуренции на пять лет планируется внести в Совет Министров до 1 декабря 2017 года.

Об этом сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В ближайшее время основные усилия министерства в антимонопольном блоке будут направлены на развитие конкурентной среды на отдельных товарных рынках, устранение имеющихся барьеров для осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности. Сейчас идет разработка проекта концепции программы развития конкуренции на пятилетний период, основу которой составят мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в конкретных отраслях экономики через устранение (снижение) барьеров входа на товарные рынки, стимулирование вступления на монополизированные товарные рынки новых субъектов", - отметил Иван Вежновец.

Для разработки проекта программы создана межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители госорганов, научных кругов и бизнес-сообществ. Первое ее заседание уже состоялось.

