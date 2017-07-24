БАТЭ играет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Онлайн TUT!

Борисовский БАТЭ проводит сегодня первый матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Праге чемпионы Беларуси играют с местной «Славией». Отметим, что на игру борисовчане отправились без трех важнейших игроков защитной линии — Неманьи Милуновича, Максима Жавнерчика и Алексея Риоса. Не сыграет сегодня и отбывющий дисквалификацию нападающий Виталий Родионов.

«Славия»: Лаштувка — Фридрих, Югас, Дели, Боржил — Нгаде-Нгаджи — ван Бурен, Ротань, Гушбауэр, Данни — Шкода.

БАТЭ: Щербицкий — Бага, Гайдучик, Яблонский, М. Володько — Кендыш, Драгун — Стасевич, А. Володько, Иванич — Сигневич.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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