



Москва и Анкара договорились о поставках российских С-400 в Турцию. Переговоры по сделке шли несколько месяцев и вызвали беспокойство в Вашингтоне. В Кремле прокомментировать заявление Эрдогана отказались.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турция закупит российские комплексы С-400. Вашингтон обеспокоен Москва и Анкара договорились о поставках российских С-400 в Турцию. Переговоры по сделке шли несколько месяцев и вызвали беспокойство в Вашингтоне. В Кремле...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал соглашение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития, сообщает Hurriуet Daily News.«Мы с Россией сделали необходимые шаги. Подписи поставлены, и, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство», — сказал Эрдоган.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Эрдогана, передает «Интерфакс». ​«Не комментируем», — сказал он.Ранее РБК сообщал, что Россия предложила Турции купить зенитно-ракетный комплекс С-400 по цене 500 млн долларов США за дивизион. Переговоры о поставках российских вооружений Турции продолжались несколько месяцев. В частности, тема военно-технического сотрудничества России и Турции обсуждалась во время визита президента Турции в Сочи в начале мая.В середине июля Bloomberg со ссылкой на свои источники в Анкаре сообщил, что Турция согласилась приобрести у России комплексы C-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов США. По его словам, согласно предварительному российско-турецкому соглашению, в следующем году Анкара получит два ракетных комплекса С-400 из России, а затем еще два будут произведены в Турции.Как сообщали источники РБК, Турция настаивала на передаче ей технологий С-400 и совместном производстве отдельных частей комплекса. По словам источникаблизкого к Кремлю, Россия не готова пойти на передачу своих технологий. «Более того, такая тема не поднималась на межведомственных переговорах, а лишь в одностороннем порядке высказывалась до переговорного процесса Турцией, Россия сразу отказала, на этом вопрос закрылся», — сказал собеседникВ конце июля глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд выразил сомнение в том, что эта сделка может состояться, при этом он отметил, что перспектива​ покупки Турцией российских вооружений «вызывает беспокойство» в Вашингтоне. «Это было бы для нас поводом для беспокойства, если бы они сделали это, однако пока этого не произошло», — заявил Данфорд.Комментируя этот вопрос во время своего выступления 25 июля, Эрдоган заявил, что покупка Турцией российских комплексов не должна беспокоить Вашингтон, отметив, что Греция, которая входит в НАТО, на протяжении нескольких лет использует российские комплексы C-300. «Почему это вызовет напряжение? Страна должна искать идеальный путь к своей собственной безопасности», — сказал он.В начале июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стороны согласовали технические вопросы по заключению контракта на поставки ракетных комплексов в Турцию. В конце июня помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что нерешенным остается вопрос о сумме кредита, который Россия может выделить Турции. «Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решен», — сказал Кожин (цитата по «РИА Новости»).