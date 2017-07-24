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Пограничники изобличили очередных нелегалов
25.07.2017 21:22 — Разное | Ежедневник
Белорусские пограничники перекрыли канал незаконной миграции граждан Индии в ЕС. Задержаны трое граждан Индии и организаторы из Беларуси.
Об этом сообщили
"Результатом поисковых мероприятий стало задержание совместно с польскими коллегами троих нарушителей. Как выяснилось в ходе разбирательства - все они являются гражданами Индии, которые в дальнейшем пытались незаконно через Польшу попасть во Францию", - рассказали в ГПК.
Выходцы из Южной Азии по групповой туристической визе прилетели в белорусскую столицу авиарейсом из Дели. Далее, воспользовавшись услугами частного перевозчика, направились в сторону белорусско-польской границы. Среди задержанных и организаторы, пытавшиеся наладить нелегальный канал доставки мигрантов из Индии в страны Евросоюза в обход установленных пунктов пропуска. Они оказывали содействие нелегальным туристам в незаконном пересечении границы.
Задержанные иностранцы находятся в изоляторе временного содержания Гродненской погрангруппы, ведется административный процесс, выясняется их причастность к иным правонарушениям. За незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима задержанным грозит штраф до 100 базовых величин и депортация из страны с запретом въезда в Беларусь на срок до пяти лет.
Возбуждено уголовное дело по статье 371-1 Уголовного кодекса - организация незаконной миграции. Эта статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Ведется розыск иных лиц, возможно причастных к данной противоправной деятельности. В ГПК напомнили, что это уже вторая попытка организации канала незаконной миграции граждан Индии, пресеченная белорусскими пограничниками в 2017 году.
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Белорусские пограничники перекрыли канал незаконной миграции граждан Индии в ЕС. Задержаны трое граждан Индии и организаторы из Беларуси.
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