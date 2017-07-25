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ЦСКА под началом Гончаренко с победы стартовал в Лиге чемпионов, Акинфеев прервал антирекорд

25.07.2017 22:34 — Разное | Tut.by  
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Футболисты ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко с победы стартовали в квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче 3-го раунда квалификации в Афинах москвичи обыграли греческий АЕК.

АЕК — ЦСКА — 0:2

АЕК: Анестис, Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Симоеш (Клонаридис, 59), Юханссон, Айдаревич, Христодулопулос (Родригес, 70), Манталос, Ливайя (Алмейда, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Дзагоев (Натхо, 75), Вернблум, Головин (Миланов, 83), Чалов (Макаров, 87), Витиньо.

Голы: 0:1 — Дзагоев (45+1, пас — Васин), 0:2 — Вернблум (56, пас — Витиньо).

Удары: 15−11.

Удары в створ ворот: 4−4.

Угловые: 1−7.

Предупреждение: Родригес (90, АЕК).

Оба мяча ЦСКА забил после розыгрышей угловых, и оба — ударами головой. И если во втором случае Вернблум отправлял снаряд в цель сразу с подачи Витиньо от углового флажка, то в первом взятии ворот поучаствовал еще и защитник Виктор Васин, сбросивший на Дзагоева.

Ответный матч ЦСКА проведет 2 августа в Москве.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекордную 11-летнюю серию по числу матчей подряд с пропущенными голами в Лиге чемпионов. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира, отмечает «Чемпионат».

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2006/07 Акинфеев пропустил в двух матчах кряду. В следующем сезоне он сыграл в трех матчах, пропуская в каждом. Серия продолжилась в сезоне-2009/10, в котором ЦСКА провел 10 матчей, пропуская минимум по голу в каждой игре. Еще шесть матчей серии состоялись в сезоне-2013/14, шесть — в сезоне-2014/15, 10 — в позапрошлом и шесть — в прошлом.

Отметим, что если вести статистику антирекорда Акинфеева только с учетом матчей в групповой стадии и плей-офф Лиги чемпионов (не считая квалификацию ЛЧ), то антирекордная серия Акинфеева продолжается и насчитывает 39 игр.

 
 
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Футболисты ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко с победы стартовали в квалификации Лиги чемпионов.

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