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Под Речицей лось выбежал на дорогу и спровоцировал лобовое столкновение, погибла женщина
ДТП произошло сегодня, 25 июля, в районе 19.00 на автодороге Октябрьский — Паричи — Речица возле деревни Васильково. В соцсетях очевидцы делятся информацией. Сообщают об одной погибшей и как минимум двух серьезно пострадавших.
Как сообщают очевидцы, лосиха выскочила под колеса Renault, автомобиль выбросило на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался Opel.
В результате столкновения пассажир Renault, 45-летняя женщина, скончалась на месте. С серьезными травмами в больницу доставлены ее муж (сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации), а также пассажир второго автомобиля. Чтобы извлечь людей из искореженных автомобилей, понадобилась помощь спасателей.
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ДТП произошло сегодня, 25 июля, в районе 19.00 на автодороге Октябрьский - Паричи - Речица возле деревни Васильково. В соцсетях очевидцы делятся информацией. Сообщают...
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