Под Речицей лось выбежал на дорогу и спровоцировал лобовое столкновение, погибла женщина

ДТП произошло сегодня, 25 июля, в районе 19.00 на автодороге Октябрьский — Паричи — Речица возле деревни Васильково. В соцсетях очевидцы делятся информацией. Сообщают об одной погибшей и как минимум двух серьезно пострадавших.



Фото: zello_rechitsa

Как сообщают очевидцы, лосиха выскочила под колеса Renault, автомобиль выбросило на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался Opel.



Фото: zello_rechitsa

В результате столкновения пассажир Renault, 45-летняя женщина, скончалась на месте. С серьезными травмами в больницу доставлены ее муж (сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации), а также пассажир второго автомобиля. Чтобы извлечь людей из искореженных автомобилей, понадобилась помощь спасателей.