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Гомосексуалисты создали армию, воюющую с "Исламским государством"
25.07.2017 20:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл – Sputnik. Активисты ЛГБТ-сообщества сформировали собственные войска для ведения боевых действий с запрещенной в ряде стран террористической группировкой "Исламское государство", сообщило издание
Формирование называется "Повстанческая освободительная армия гомосексуалистов" (The Queer Insurrection and Liberation Army, или TQILA), оно сражается вместе с "Международными революционными народными повстанческими войсками" (IRPGF), которые в свою очередь состоят в "Международном батальоне свободы" (International Freedom Battalion).
"Мы, Международные революционные народные повстанческие войска (IRPGF), официально объявляем о создании Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов (TQILA), которая состоит из сторонников движений ЛГБТ и QI", – говорится в заявлении IRPGF, опубликованном в в Twitter.
Сообщается, что TQILA будет бороться с "тиранией, фашизмом и гнетом". В настоящее время точное количество бойцов новых войск не известно, но, как заявил представитель TQILA Хеваль Роджилат, участники формирования уже ведут боевые действия в сирийской Ракке.
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Tочное количество бойцов новых войск не известно, но, как заявил представитель TQILA, участники формирования уже ведут бои в сирийской Ракке.
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