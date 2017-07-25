Минчане о грозе в столице: лупит так, что стены трясутся

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Минчане активно делятся в социальных сетях фотографиями непогоды в столице – ливня и грозы, прошедших в Минске вечером во вторник 25 июля.

Ранее синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Сильные дожди уже прошли в Брестской области, в ряде райцентров Брестчины подтопленными оказались участки улиц – есть сообщения о подтоплениях в Барановичах, Слониме и самом Бресте.

Лупит так, что стены трясутся — Дэйли Минск (@Daily_minsk) 25 июля 2017 г.

За окном льёт, #Минск заливает. А мне не страшно, я дома! — Ударная Шимона (@OksyBel) 25 июля 2017 г.

Ищите на сегодня себе ковчег в минске. Где-то он должен быть — Егор Закусило (@totnoize) 25 июля 2017 г.

В Минске с погодой творится кошмар — Diana0805 (@diana_petrakova) 25 июля 2017 г.

Сегодня в Минске можно будет плавать! Долой зонты, даёшь надувные лодки в каждый дом! — Katerina (@miss_dark_angel) 25 июля 2017 г.

Щас в Минске стрим с Немиги был бы в топе — Kostya Pridybaylo (@kostya_pride) 25 июля 2017 г.

Сам Иисус сейчас фоткает Минск со вспыхой — запей водой (@Aeroflot89) 25 июля 2017 г.

Дождь с грозой начался в Минске около 18:00 вторника, до настоящего времени информации о ЧП, связанных с погодой в столице, не поступало.

По информации Гидромета, неустойчивая погода в ближайшее время в Беларуси сохранится: в среду будет по-прежнему тепло (местами до +31°С) и дождливо.