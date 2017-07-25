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Минчане о грозе в столице: лупит так, что стены трясутся
25.07.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл – Sputnik. Минчане активно делятся в социальных сетях фотографиями непогоды в столице – ливня и грозы, прошедших в Минске вечером во вторник 25 июля.
Ранее синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Сильные дожди уже прошли в Брестской области, в ряде райцентров Брестчины подтопленными оказались участки улиц – есть сообщения о подтоплениях в Барановичах, Слониме и самом Бресте.
Дождь с грозой начался в Минске около 18:00 вторника, до настоящего времени информации о ЧП, связанных с погодой в столице, не поступало.
По информации Гидромета, неустойчивая погода в ближайшее время в Беларуси сохранится: в среду будет по-прежнему тепло (местами до +31°С) и дождливо.
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Дождь с грозой начался в Минске около 18:00 вторника, до настоящего времени информации о ЧП, связанных с погодой в столице, не поступало.
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