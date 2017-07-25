ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане о грозе в столице: лупит так, что стены трясутся

25.07.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Минчане активно делятся в социальных сетях фотографиями непогоды в столице – ливня и грозы, прошедших в Минске вечером во вторник 25 июля.

Ранее синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Сильные дожди уже прошли в Брестской области, в ряде райцентров Брестчины подтопленными оказались участки улиц – есть сообщения о подтоплениях в Барановичах, Слониме и самом Бресте.

Дождь с грозой начался в Минске около 18:00 вторника, до настоящего времени информации о ЧП, связанных с погодой в столице, не поступало.

По информации Гидромета, неустойчивая погода в ближайшее время в Беларуси сохранится: в среду будет по-прежнему тепло (местами до +31°С) и дождливо.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дождь с грозой начался в Минске около 18:00 вторника, до настоящего времени информации о ЧП, связанных с погодой в столице, не поступало.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ играет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика