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Тренер чешской "Славии" о победе над БАТЭ: Разочарованы результатом матча

26.07.2017 07:09 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилгавы, несмотря на минимальную победу над БАТЭ, оказался недоволен результатом первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.


Ярослав Шилгавы. Фото: slavia.cz

— Три четверти матча мы играли в большинстве, нам нужно было забивать больше. Разочарованы результатом матча. Было много шансов забить хотя бы еще один мяч, но мяч попадал в штангу, или плохо играли в завершении.

В начале матча с нашей стороны было много брака, много фолов, но после удаления игроки успокоились, начали владеть мячом. Удаление несколько смутило наших игроков, мы позволили БАТЭ перейти на нашу половину поля. Но затем полностью взяли игру под контроль.

Пройти такую массированную оборону очень сложно. У нас было много моментов, но не хватало точности при завершении, иногда торопились. Нам нужно управлять игрой все 90 минут.

Мы уважаем БАТЭ, но отправимся в Беларусь, чтобы пройти дальше. Думаю, нам по силам забить хотя бы один мяч на выезде. БАТЭ привык играть в атакующий футбол в чемпионате, сегодня удаление ослабило борисовчан.

Думаю, мои игроки достаточно опытны, чтобы не упустить добытое преимущество, — сказал Шилгавы.

 
 
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Главный тренер пражской "Славии" Ярослав Шилгавы, несмотря на минимальную победу над БАТЭ, оказался недоволен результатом первого поединка 3-го раунда...

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