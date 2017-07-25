Фалафель, шаурма или гонконгская вафля? Как мы искали здоровый стритфуд вместе с диетологом

Чем заменить калорийный хот-дог? Опасна ли любимая многими минчанами шаурма? В чем разница между стритфудом и фастфудом? Чтобы разобраться в уличной еде, журналист GO.TUT.BY отправилась на фестиваль Vulitsa.Ezha с диетологом Викторией Болбат.





«Для тех, кто следит за здоровьем, предпочтительнее курица»

Перед тем как начать рейд по хот-догам и фалафелям, Виктория вкратце рассказывает историю уличной еды.

— Изначально street food — самая простая еда, стоившая копейки, еда для бедных людей. Конечно, сейчас под уличной едой понимают совсем другое. В Беларуси, кстати, стритфуд продается в основном в кафе и ресторанах быстрого питания, а не на улице.





От теории переходим к практике и отправляемся в кулинарную зону фестиваля. Виктория рассказывает, что фастфуд и стритфуд — понятия смежные.

— Бургеры и картошка фри, которую вы можете купить в McDonald’s, KFC или Burger King, также можно найти в многочисленных стритфуд-ларьках возле Комаровки.

Вареная кукуруза, которая считается традиционной уличной едой, по калорийности эквивалентна условному гамбургеру, но чувство насыщения от нее сохранится дольше.





Подходим к лавке с яблоками в карамели и фруктами в шоколаде.

— Для сладкоежек — самое то! — резюмирует диетолог. — Эти десерты вполне полезны. Вопрос только к шоколаду. Если он качественный, я бы купила такую сладость своему ребенку. В фруктах много клетчатки и витаминов. Отличная замена конфетам для любителей сладенького.

В отличие, например, от гонконгских вафель, в которых мало фруктов, зато много жирных, сладких взбитых сливок.





Следующая остановка — точка с мексиканскими буррито. Внешне блюдо напоминает шаурму. В данном случае буррито — это пшеничная тортилья, в которую заворачивают на выбор курицу или ребрышки вместе с авокадо, салатом из капусты и яблок и кетчупом. Все это приправлено перцем чили.

— Пшеничная лепешка — это продукт из переработанной муки, который ни пользы, ни вреда не принесет. Если бы лепешка была из цельной зерновой муки, то витаминов и клетчатки в ней было бы больше. Что касается мяса, то для людей, которые следят за питанием, предпочтительнее курица. Ребрышки довольно жирные, а кетчуп вреден, лучше, чтобы его было поменьше. Кстати, кетчуп можно варить дома или заменять томатной пастой.





«В нуте белка больше, чем в мясе»

Тем временем мы подходим к лавке с фалафелем — традиционной веганской шаурмой.

— Я бы купила! — восклицает диетолог. — Этот лаваш из переработанной муки, но зато бездрожжевой, — нормально. Почему бездрожжевой лучше? Есть мнение, что дрожжи промышленного производства не полностью погибают при выпекании и, попадая в организм, могут нарушить баланс кишечной микрофлоры. Кроме того, при производстве дрожжей используются тяжелые металлы и другие токсичные для человека вещества, следы которых могут оказаться и в хлебе.





Также, продолжает Виктория, в фалафеле есть котлеты из нута — вида бобовых, богатого белком.

— Современный мир ест слишком много мяса. Отсюда и высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, от диабета второго типа. Надо снижать потребление таких продуктов. Нут содержит около 20−25% белков — даже немного больше, чем в мясе. Хотя нутовые котлеты популярны среди вегетарианцев, они могут заменить одну порцию мяса и для тех, кто от него не отказывается.

При этом, оговаривается диетолог, белок в нуте не содержит некоторых важных аминокислот, поэтому не может полностью заменить мясо.





Кроме нутовых котлет в нашем фалафеле довольно много овощей и соус тартар.

— Если тартар делать в домашних условиях, то к нему претензий нет. В покупном много консервантов, усилителей вкуса, красителей, на которые можно «подсесть», — говорит диетолог.

«Не стоит бояться орехов — жиры в них полезны»

Съев фалафель, направляемся к грузинскому национальному лакомству чурчхела. Проще говоря, орехи в загустевшем виноградном соке.





— Чурчхела — это здоровый перекус. В орехах много белка, и это тоже можно учитывать, если вы хотите снизить потребление мяса. Обычно худеющие люди избегают орехов, и зря. В них содержатся омега-3, омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые нормализуют гормональный и жировой баланс организма. Некоторые из этих кислот не синтезируются в нашем организме, поэтому их надо получать извне.

20−30 граммов орехов в день показаны в том числе тем, кто хочет похудеть, объясняет Виктория. В чурчхеле, по ее словам, содержится именно дневная доза. А виноградный сок содержит антиоксиданты, которые снижают кислотность желудка.

Рядом с чурчхелой видим еще один полезный перекус — вареную кукурузу.

— Не стоит бояться, что там крахмал. В кукурузе много полезных веществ начиная от клетчатки и заканчивая витаминами и нашим любимым белком.





«В домашней шаурме не вижу ничего плохого»

Излюбленный перекус для многих минчан — шаурма. Виктория считает, что в этом блюде самое главное — качество мяса и способ его приготовления.

— В домашней шаурме не вижу ничего плохого, а вот к уличной есть вопросы. Во-первых, многие заведения, которые готовят шаурму, вряд ли идеально соблюдают санитарные нормы на кухне. Во-вторых, если говорить про шаурму со свининой, это мясо содержит много насыщенных жиров, которые нарушают жировой баланс в организме. В-третьих, мясо жарится на гриле, а это канцерогены. И в-четвертых, очень калорийный майонез.

Хорошо то, что традиционную шаурму готовят в лаваше и с большим количеством овощей, говорит диетолог. Если и покупать это блюдо, то с курицей и только в том случае, если вы уверены, что его приготовили с соблюдением санитарных норм.

— Если готовить шаурму дома или покупать в проверенном месте, то ее вполне можно съесть в качестве перекуса, но не чаще двух раз в неделю, учитывая содержание ненатуральных соусов, — советует диетолог.





«Вместо гамбургера — вареная кукуруза»

— Может ли стритфуд быть здоровым? Даже наш поход на фестиваль показывает, что да. Например, если вместо хот-дога, гамбургера или картошки фри есть фалафель или вареную кукурузу, — резюмирует Виктория в конце нашей небольшой ревизии. — Лучше выбирать натуральные продукты, которые содержат минимум добавок и соусов.

Если попытаться сделать быструю еду полностью здоровой, то она перестанет быть быстрой и станет более дорогой, говорит диетолог.

— К примеру, картошка фри. Во многих ресторанах фастфуда одно и то же масло для обжарки используют несколько раз. Но недорогие растительные масла нельзя использовать многократно: в них быстро образуются канцерогенные свободные радикалы.





Проблема современного фастфуда и многих видов стритфуда в том, что он недостаточно питателен, но при этом очень высококалориен и полон усилителей вкуса, на которые можно «подсесть», как на наркотик.

— Если употреблять вредный стритфуд по минимуму, например, раз-два в неделю, то к пагубным последствиям это не приведет, — говорит диетолог и советует в остальное время выбирать здоровую еду.



