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Зарплата большинства белорусов не дотягивает до средней

26.07.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Каждый десятый работник в Беларуси — 10,4% — зарабатывал в мае до 300 рублей, сообщает Белстат. По данным обследования организаций о распределении численности работников по размеру начисленной зарплаты, больше 2 тысяч рублей получали 2,2% от общего числа специалистов. Год назад их было 1,6%,


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До 600 рублей в мае получали 50,2% работающих белорусов, а от 600 до 800 рублей — 20,6%. Напомним, средняя зарплата в Беларуси в мае составила 795,2 рубля. Получается, что заработки большинства белорусов не дотягивали до средних по стране.


Данные Белстата

Удельный вес работников с зарплатой от 1000 до 1500 рублей в мае вырос до 11,7% (год назад их было 9,3%).

Напомним, в Беларуси четвертый месяц подряд растет средняя зарплата.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

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При этом каждый шестой работник - 16,7% - в мае зарабатывали больше 1000 рублей.

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