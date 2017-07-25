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Драгун о матче БАТЭ в Праге: Если быть объективным - хорошо, что игра закончилась с таким счетом

26.07.2017 07:26 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник Станислав Драгун отметил, что успеха в ответном поединке с пражской «Славией» БАТЭ может добиться прежде всего за счет характера, сообщает официальный сайт борисовского клуба.


Станислав Драгун. Фото: fcbate.by

— Очень тяжелая игра. Если быть до конца объективным, то уже хорошо, что она закончилась с таким счетом. Потому что этот результат оставляет нам шансы побороться за путевку в лигочемпионский раунд плей-офф. А так нам было очень трудно, но ребята — молодцы уже хотя бы за то, что не дрогнули и выстояли. Но все это не будет иметь никакого значения, если в Борисове мы сыграем плохо. Надо очень тщательно готовиться. Чтобы решить задачу, необходимо показать свой лучший футбол.

— Соперник впечатлил?

— «Славия» — сильная команда. К тому же она получила такую поддержку трибун, что сложно передать словами. Впрочем, было изначально понятно, что болельщики с первых минут погонят хозяев вперед. Наш план состоял в том, чтобы выстоять на стартовом отрезке, а когда пыл соперника угаснет, навязать ему свою игру. Но все наши старания рухнули после удаления и пенальти.

Мне сложно судить, в какой мере адекватным было решение судьи в том эпизоде. Более того, мне поначалу показалось, что игрок «Славии» находился в офсайде. Впрочем, какой смысл сейчас размахивать руками: мы остались вдесятером, вдобавок к значительному числу травмированных ребят потеряли еще одного. Из-за того, что больше часа играли в меньшинстве, сложно объективно оценить нынешнее состояние чешского чемпиона. Очевидно одно: его футболисты индивидуально очень сильны. И все же надеемся, что в Борисове нащупаем слабые места соперника и сможем ими воспользоваться, а заодно покажем яркий футбол.

— Какой отпечаток на ход игры наложило отсутствие трех ведущих защитников?

— Существенный. Но сейчас хочется говорить в первую очередь о тех, кто в Праге вышел в составе. Все ребята молодцы. Понятно, что кто-то из-за травм партнеров получил шанс. Но все они проявили себя с лучшей стороны.

— За счет чего можно добиться нужного результата через неделю?

— Прежде всего за счет характера. Соперник, конечно, мощный, мобильный. Но у нас иного выхода нет, кроме как дома проявить волю к победе, агрессию. Надеемся, подоспеют к ответной игре ребята, которые сейчас по состоянию здоровья не могли играть. Ну и рассчитываем на поддержку болельщиков. Вместе у нас должно получиться, — сказал Станислав Драгун.

Ответный матч на поле «Борисов-Арены» состоится в среду, 2 августа. Начало в 20.00.

 
 
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Станислав Драгун отметил, что успеха в ответном поединке с пражской "Славией" БАТЭ может добиться прежде всего за счет характера.

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