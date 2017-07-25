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От голодания до экстремально белкового рациона. В чем плюсы и минусы разных стилей питания
В июне 2017 года Международное общество спортивного питания (ISSN)
Низкокалорийные и очень низкокалорийные диеты
Описание: Потребление 800−1200 килокалорий в день на низкокалорийной диете или 400−800 килокалорий в день — на очень низкокалорийной.
Плюсы: Человек быстро теряет вес (1−2,5 кг за неделю). Такие диеты допускают употребление готовых продуктов, за счет чего надо меньше времени на планирование рациона и готовку.
Минусы: Существует риск серьезных побочных эффектов, как в краткосрочной (очень низкокалорийные диеты), так и в долгосрочной (низкокалорийные диеты) перспективе.
Низко- и безжировые диеты
Описание: Потребление 25−30% дневной нормы калорий из жира на низкожировой диете и 10- 20% дневной нормы калорий из жира — на безжировой.
Плюсы: Крупнейшие организации здравоохранения поддерживают низкожировые диеты из-за свидетельств их положительного влияния на здоровье. Такие диеты хороши гибким подходом к употреблению разных макронутриентов и, как правило, не демонизируют углеводы.
Минусы: У человека с высоким процентом жира в организме может сформироваться ошибочное мнение, что употребление жира в пищу мешает похудению. Существует мало свидетельств того, что безжировые диеты положительно влияют на состав тела.
Низкоуглеводные диеты
Описание: Потребление 50−150 грамм углеводов в сутки, либо на долю углеводов приходится до 40% дневномй нормы калорий.
Плюсы: Более высокое потребление белка. Гибкость в пропорциях питательных веществ или выборе продуктов. Как правило, не демонизируется потребление жирных продуктов.
Минусы: Может сформироваться ошибочное мнение, что, раз можно существовать практически без углеводов, то углеводы мешают похудению.
Кетогенные диеты
Описание: Потребление до 50 грамм углеводов в сутки, либо на долю углеводов приходится до 10% от калорийности суточного рациона. Высокий уровень потребления жира (около 70% дневной нормы калорий).
Плюсы: Такие диеты подавляют аппетит, снижают количество потребляемых калорий из-за списка «запретных» продуктов. Упрощают планирование рациона.
Минусы: Исключают или минимизируют потребление необходимых организму высокоуглеводных продуктов. Снижают тренировочную работоспособность, и как следствие — интенсивность упражнений («вес на штанге»). Отсутствуют свидетельства, что кетогенные диеты эффективнее других видов диет (при сопоставимой калорийности и потреблении белка).
Высокобелковые диеты
Описание: Потребление не менее 25% общего количества калорий из белка, или не менее 1,2−1,6 грамм белка на килограмм веса в сутки. Экстремальные высокобелковые диеты предполагают потребление не менее 3 грамм белка на килограмм веса в сутки.
Плюсы: Есть много свидетельств, что высокобелковые диеты положительно влияют на состав тела, особенно в сочетании с тренировками. Появляются свидетельства эффективности экстремальных высокобелковых диет для подготовленных атлетов.
Минусы: Высокое потребление белка может заменить собой потребление других питательных веществ (особенно углеводов), что разбалансирует рацион. Необходимы финансовые траты на приобретение необходимого количества белковых продуктов.
Периодическое голодание
Описание: Голодание через день — 24 часа обычного питания и 24 часа голодания. Целый день натощак — 1−2 дня в неделю полностью без еды. Интервальное поступление пищи — 16−20 часов в сутки без еды, затем 4−8 часов «пищевого окна».
Плюсы: Снижение количества потребляемых калорий влияет на состав тела. Голодание через день и целый день натощак не подразумевают точный расчет калорий в периоды обычного питания. Появляются свидетельства того, что интервальное поступление пищи в сочетании с тренировками может сжигать жир при сохранении силовых показателей.
Минусы: Остаются вопросы, действительно ли голодание более эффективно для роста мышц, чем ежедневный дефицит калорий. Необходим осторожный подход к голоданию в тренировочных программах, которые требуют наилучших спортивных результатов.
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Международное общество спортивного питания опубликовало свою официальную позицию относительно самых распространенных стилей питания.
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