Шарль Дайо, мэр французского города Мон-де-Марсан, публично съел крысу. Видео опубликовано на странице издания SudOuest.fr в Facebook .

Шарль Дайо выполнил обещание, которое дал еще весной 2017 года после сенсационной победы ПСЖ над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мэр тогда заявил, что съест крысу, если ПСЖ не выйдет в четвертьфинал. Однако в ответной встрече «Барселона» разгромила парижан еще крупнее - со счетом 6:1, и завоевала путевку в следующий раунд…

Как отмечает 101 Great Goals , мэр признался, что по вкусу крыса напомнила ему кролика.