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Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от "Барселоны"

26.07.2017 07:44 — Разное | Tut.by  
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Шарль Дайо, мэр французского города Мон-де-Марсан, публично съел крысу. Видео опубликовано на странице издания SudOuest.fr в Facebook.

Шарль Дайо выполнил обещание, которое дал еще весной 2017 года после сенсационной победы ПСЖ над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мэр тогда заявил, что съест крысу, если ПСЖ не выйдет в четвертьфинал. Однако в ответной встрече «Барселона» разгромила парижан еще крупнее - со счетом 6:1, и завоевала путевку в следующий раунд…

Как отмечает 101 Great Goals, мэр признался, что по вкусу крыса напомнила ему кролика.

 
 
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Шарль Дайо, мэр французского города Мон-де-Марсан, публично съел крысу.

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