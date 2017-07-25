Во-первых, это красиво. 7 упражнений из тренировки нью-йоркской балерины

Танцоры балета восхищают своей осанкой, стройностью и пластичностью. Американский Vogue показал упражнения из методики тренировок, которой пользуются балерины труппы New York City Ballet. В качестве модели выступила солистка труппы Сара Мирнс.

Планка с поворотом

Встаньте в планку на локти, вытяните одну из рук вперед и поверните корпус в сторону вытянутой руки. Одновременно поднимите руку и согните ногу в колене, поместив ее под ногой, на которой стоите, — затем вытягивайте ее. Это отличное упражнение для тренировки косых мышц живота.





Поворот бедра лежа

Ложитесь на спину и поместите стопы на куб или любое другое возвышение — например, лавочку, если занимаетесь на улице. Оторвите бедра от пола и поднимите одну ногу, затем немного опустите таз и «раскройте» поднятую ногу в направлении от себя. Упражнение поможет накачать внутренние мышцы бедра.





Скручивания на пресс

Снова начните с планки — руки лучше поставить на возвышение. Чтобы все было по-честному, ноги скрепите эспандером чуть выше коленей. Поднимите одну ногу, согните в колене и протяните вперед, наискосок. В этом нелегком упражнении работают практически все группы мышц — ноги, руки, пресс и ягодицы под напряжением.





Планка с балансом

Встаньте в планку на вытянутые руки. Положите рядом с собой предмет — и попеременно перемещайте его разными руками, сохраняя баланс. В начале положите его под живот, затем около рук, а в конце — перед собой.





Балансирование с эспандером

Вооружитесь тросовым эспандером и встаньте на него одной ногой. Комбинируйте две позы, сохраняя баланс — плавно переходите из ласточки в противоположную — с поднятыми над собой руками и вытянутой вперед ногой. Когда почувствуете усталость, смените ногу.





Балансирование на стойке

Встаньте на возвышение — куб или лавочку. Поднимите одну из ног и согните в колене — затем распрямите, вытянув ее вперед. Отведите ногу назад и проведите полукругом. Руки в этот момент в такт движениям поднимайте наверх — как балерина.





Приседания

Скрепите ноги эспандером ниже колена — так вы будете выполнять это упражнение точно и без поблажек. Поднимите руки и присядьте, затем встаньте, отведите одну ногу максимально назад вместе с руками и тянитесь вперед. Упражнение поможет накачать ноги.



