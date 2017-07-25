В сезон отпусков и поездок на море делимся с вами мотивирующими историями похудения наших читателей.

Чтобы вы понимали подводные камни диет и физических нагрузок, каждую историю прокомментирует диетолог Марина Бондарович и даст ценные советы для тех, кто хочет привести себя в форму.

Если вы тоже можете похвастаться феноменальным похудением и готовы поделиться своим секретом красивого тела, пишите по адресу lina@tutby.com

Сегодня делимся историей Софии. Как всегда: никакого чудоизбавления от лишнего веса (а как хотелось бы!), но много полезных советов:





— В детстве я была худышкой, а в подростковом возрасте неожиданно начала поправляться. Скорее всего, произошел гормональный сбой в переходном возрасте. Тогда я уже понимала, что была самой полной в классе… Частые унижения со стороны мальчиков — уверенности в себе не было никакой. Избавиться от лишнего веса я пыталась лет так с 14, но все попытки были тщетными, мне всегда нравилось вкусно поесть. Я думала, что похудеть смогу, только голодая.

Я мотивировала себя фотографиями красивых девушек. Но хватало меня максимум на неделю, а потом срывалась и уже наедалась до отвала. Так и шло у меня: то совсем без еды, то большой жор. И таких попыток на протяжении нескольких лет было много, даже не сосчитать.

Потом, когда уже поступила в университет, начала изучать в интернете действительно правильное питание: нашла несколько видеоблогеров в ютубе, отыскала людей, которые похудели не травматичным для здоровья способом. Но опять же, надолго меня не хватало. Оправдываю это тем, что университет для меня — большой стресс, и я была «вечно голодным студентом». Денег особо не водилось, в университете часто ничего не ела. Бывало, конечно, кто-нибудь чем-то угостит. Зато, приехав домой после учебы, я наедалась от души. В общем, за четыре года в вузе я достигла своего максимального веса. В 21 год я окончила университет. Начала худеть после того, как я взвесилась и увидела последние свои фото. При моем росте 165 см весы показывали 98 кг. У меня был шок.





Тогда я и решила взять себя в руки и начать худеть. Да и хотелось уже наконец-то доказать даже своим родным, которые не верили никогда, что я смогу одержать победу над ненавистными килограммами. У меня было столько мотивации, столько желания, что на протяжении всего периода я ни разу не сорвалась. А так у меня было всё довольно просто на самом деле.

Я правильно питалась, даже можно сказать, очень строго, но изредка позволяла себе что-то гадкое — только утром. Съеденное вписывалось в норму калорий. Скачала себе на первое время приложение, чтобы вести дневник питания.

Ела полноценно три раза в день — плюс два перекуса:

Утром: каша овсяная.

Обед: на выбор — бурый рис, гречневая каша, перловка, макароны из твёрдых сортов пшеницы с отварной куриной грудкой.

Ужин: тушеная рыба или вареный кальмар с овощным салатом.

Перекус: хлебцы со слабосоленой красной рыбой или же творог с бананом. Можно просто различные фрукты.

Плюс я делала дома упражнения по видеоурокам (начинала с программы Джиллиан Майклс), в тренажёрный зал не ходила. Достаточно много ходила быстрым шагом каждый день — вот и всё кардио. Первый результат был заметен только через три месяца. В этом деле, как я уже поняла сейчас, нужно огромное терпение и выдержка. И таким образом я похудела на 18 кг за четыре месяца. В течение года я продолжала худеть, но с перерывами. Сейчас мой вес уже 75 кг, и я продолжаю худеть, не хочу останавливаться. Мои финальные цифры должны быть 55−60 кг. Поэтому ставьте чёткую цель перед собой, мотивируйте себя и действуйте! Главное — начать, а потом это войдёт в привычку и вы уже не захотите вернуться к прежней жизни.





Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания Марины Бондарович :

— Здравствуйте, София! Прочитала вашу историю, удивилась и обрадовалась одновременно! Удивилась, что рядом не было никакой поддержки, а порадовалась за вашу силу воли и огромное стремление.

Верю, что у вас в жизни все получится именно так, как вы того пожелаете. Только одна большая просьба: не следует менять организм настолько резкими темпами, потому как возможны побочные эффекты, и не всегда благоприятные! Разумное питание и физическая активность подарят и хорошее самочувствие, и оптимальный вес, и здоровье, что самое важное. Если возникнут какие-либо вопросы по режиму питания, всегда в вашем распоряжении.